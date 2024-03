La insólita reacción de Furia por la eliminación de Sabrina de Gran Hermano

El pasado lunes 4 de marzo, le dieron a Sabrina Cortez y Denisse González una nueva oportunidad para volver a Gran Hermano 2023. Recordemos que la Cortez había sido eliminada por decisión del público a principios de febrero.

Su reingreso a "la casa más famosa del mundo" no fue muy bien aceptado por la audiencia, que apuntó contra la producción diciendo que se trataba de un arreglo. Muchos seguidores del programa propusieron sacar a la joven nuevamente en la Gala de Eliminación del domingo 10 de marzo y se terminó cumpliendo.

Sabrina y Catalina fueron las últimas participantes en placa en la Gala de Eliminación. Créditos: captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina.

En los últimos minutos de la emisión de Gran Hermano 2023 de este domingo, Sabrina Cortez y Catalina Gorostidi conocieron su destino: Cortez tuvo que abandonar el reality con el 60,5 % de los votos del público y Gorostidi continúa una semana más al haber recibido el 39,5 % de los votos.

Así fue como se enteró Sabrina Cortez que es la nueva eliminada de Gran Hermano 2023

Su salida alegró a Juliana Scaglione, mejor conocida como "Furia", que apenas supo el veredicto, empezó a gritar de la felicidad, como la primera vez que Sabrina se fue del programa. Esta actitud enfureció a Cortez, que le pidió a la jugadora "que tenga más respeto".

Mientras la nueva eliminada se despedía de sus compañeros, "Furia" fue a su habitación y le habló a una de las cámaras para agradecerle al público y hacer un breve descargo contra Cortez.

Furia agradeció a quienes votaron para que se fuera Cortez. Créditos: captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina.

"¿Respetuosa yo tengo que ser? Cuando me dijeron de todo, me le vengo bancando como una champion. Gracias, gracias, gente acá, a cámara, gracias de corazón. Me banqué que me dijeran 'violenta', 'golpeadora', 'hija de p***', 'mala persona'. Gracias, es increíble lo que son", expresó "Furia".