Gianinna Maradona confesó por qué no se lleva bien con su hermana Jana

Si bien hubo un acercamiento en los últimos años, la relación entre los hijos de Diego Armando Maradona no es la mejor. Justamente, en ese sentido, habló en las últimas horas Gianinna Maradona, especialmente de su vínculo con Jana.



En el marco de las últimas novedades en la causa que investiga la muerte del Diez, Gianinna Maradona tuvo una charla con Intrusos, en donde, además, contó por qué tiene un vínculo distante con Jana, a pesar del acercamiento del último tiempo.



“Yo empecé mi relación con Diego Junior y con Jana el 30 de octubre, cuando mi papá cumplió 60, porque les mandé un mensaje para decirles que esto era insostenible”, comenzó contando una de las hijas que Diego Maradona tuvo con Claudia Villafañe.



“Y no veíamos las mismas cosas. Empecé yo desde ese lugar. Le tengo respeto por ser mi hermana. Nos llevamos cordialmente, pero después no tenemos otro tipo de relación”, agregó Gianinna Maradona en la charla con Flor de la V en Intrusos.



Por otra parte, en cuanto a las novedades de la causa que investiga las circunstancias en las que falleció Diego Armando Maradona, Gianinna comentó que no estaba de acuerdo con ciertas decisiones que fue tomando el entorno de su papá.



“Cuando mi papá estuvo internado estaba medicado y cuando salió debió haber seguido en las mismas condiciones”, explicó la hermana de Dalma en referencia a su estadía en la casa de Tigre, donde finalmente murió el Diez.

“Yo estaba muy en contra de la casa que eligieron y no sólo por las comodidades, sino simplemente porque no había un baño en su habitación, no por lujos, sino porque era necesario. Pero no importaba lo que decía yo”, agregó Gianinna Maradona.



Hace apenas unos días, la menor de las hijas que Diego Maradona tuvo con Claudia Villafañe salió en las redes sociales a disparar munición gruesa contra Rocío Oliva, a quien, recordó, le prohibió ingresar al velorio, en Casa Rosada.