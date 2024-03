El posteo con el que Marcelo Tinelli aclaró su situación sentimental con Millett Figueroa

El punto disparador de esta olas de una posible ruptura fue la ausencia de Milett Figueroa en el desfile de Ginebra, la marca de Micaela, la hija de Marcelo Tinelli que cerró el Bafweek 2024. Desde que oficializaron su romance, se muestran felices en las redes como en eventos sociales. Por eso, llamó poderosamente la atención que no esté presente en el importante evento.

Sin embargo, Marcelo Tinelli se encargó, este domingo, de dar una explicación tanto a los medios como a sus fanáticos, quienes están muy preocupados por la inminente situación con su hermosa novia peruana, Milett Figueroa.

Separados Marcelo Tinelli y Millet Figueroa envueltos en rumores de ruptura // Créditos: IG - @milett

Fue el mismísimo conductor quien había expresado su malestar en LAM cuando Ángel de Brito insistió en cómo estaba su vínculo con la actriz. “Milett está con amigos. Termino acá y la voy a buscar. No me separé, para nada. Cuando chequeas con la fuente y te dicen que no, es no. Yo no voy a mentirles a ustedes, ahora la voy a buscar a San Isidro a Milett. No estoy separado, para nada”, afirmó un tanto molesto.

Incluso a la cámara de Teleshow el conductor contó que unos compromisos de su pareja la habían obligado a no ser parte del cierre de la Semana de la Moda de Buenos Aires que tuvo la marca de su hija con el debut de la cápsula masculina de Francisco Tinelli. “Milett no vino porque estaba en la casa de unas amigas. Ahora la tengo que pasar a buscar, pero vine acá a acompañarla a Mica”, contó el animador, aseguró, rodeada de otras famosas como Zaira Nara y Cande Ruggeri.

El empresario, a través de una story en Instagram, eligió mostrarse enamorado y con una postal bien veraniega junto a la exparticipante del Bailando. “Sábado con Milett”, escribió, en su red social junto a una selfie en la que aparece luciendo sus tatuajes, sin remera y al sol abrazado a su pareja. Ella, por su parte, aparece a su lado, en bikini y con un lago de fondo. Una postal de su amor que sigue por más.

Milett, por su parte, hizo lo propio y compartió con sus casi 4 millones de seguidores el enorme regalo que le dio el animador. Un enorme ramo de jazmines, postal que acompañó con la frase “mi amor”, dejando en claro que su romance continúa con viento a favor.

¡Sábado a puro amor! Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, confirmaron que siguen junto// Créditos: Internet

“Cuando lo vi por primera vez... qué pregunta tan profunda, dije ‘qué alto’, pero pensé que yo ya lo había visto antes por televisión, ya sabía quién era, pero no tenía una idea preconcebida de él. Así que nada, lo conocí, la verdad que hubo una conexión muy linda”, rememoró en su momento la peruana.

Además, en aquella oportunidad, reconoció cómo es cuando está en pareja: “Soy muy celosa. Si hay motivos, un poquito celosa soy”, admitió, y aseguró que comparte con el animador ese mismo defecto. “Marcelo es muy coqueto. Huele muy bien”, comentó, entre risas.