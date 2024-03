El mal momento que pasó Juana Viale en pleno programa en vivo

En la última emisión de su programa, Juana Viale tuvo de invitados importantes figuras del mundo del entretenimiento como María Julia Oliván, Juan Alfredo Baleiron, Candela Ruggeri, Fausto Nicolás García Hume y Eial Moldavsky. Todo transcurría con total normalidad, sin embargo, la conductora pasó un incómodo momento en pleno vivo.

Y es que mientras la conversación se llevaba adelante con sus invitados, Juana Viale se ahogó con la comida, provocando el susto de todos. En el segmento a cargo de la cocinera Jimena Monteverde, en el cual le enseñó a Nico García y la conductora a preparar bolitas de chocolate que sería el postre del almuerzo, ocurrió el anecdótico momento.

Juana Viale metió entera una bola de chocolate sin saber lo que le iba a pasar. Foto: El Trece

“Bueno ahora ustedes van a probar las bolas. Este programa lo vamos a tener que empezar hacer después de las 10 de la noche”, bromeó la chef, a lo que el actor paraguayo siguió con la broma. “Vamos a metérsela toda. Entera”, dijo refiriéndose a Juana Viale.

Continuando con el momento cocoso, Jimena Monteverde insistió: “¡Entró bien! ¿Están buenas? ¿Qué tal están?”. Nico García ya había podido terminar de tragar el postre, sin embargo, Juana Viale se mostraba cada vez más roja intentando masticar.

Por su parte, Nico García pidió un vaso de agua para la nieta de Mirtha Legrand y Jimena Monteverde continuó con las bromas. “Y es que está difícil. La bola entera te mandaste mi amor. No se puede todo. La de boca chica”, dijo la cocinera.

El anecdótico momento terminó en risas. Foto: El Trece

Luego de sortear el mal momento, Juana Viale continuó riéndose en la mesa con sus invitados por lo ocurrido con la bolita de chocolate. "Me duele la panza. Lo que es tratar de aguantarse la risa. ¡Es tremendo!", cerró.

Jimena Monteverde y el picante comentario dirigido a Juana Viale

La cocinera Jimena Monteverde realizó un comentario que no pasó desapercibido por todos con el que le hizo una observación a Juana Viale por su vestimenta. La conductora, al ver a la chef con una tonalidad de ropa parecida a la que tenía ella comentó: “¿Cómo estás? ¿Qué pasa con las tonalidades nuestras?”. Ante esto, la cocinera le respondió: “estamos como muy a tono y eso que no lo charlamos”.

Juana Viale y la chef Jimena Monteverde protagonizaron un pícaro cruce. Foto: El Trece

Tras este cruce, Juana Viale no ocultó su molestia por el escote que llevaba puesto, lo que generó el picante comentario de Jimena Monteverde. “Se te ve todo, desde acá, del costadito. Me distraigo”, dijo la cocinera.

“Un poco accidentado. Bogani, yo hago así y se abre. No sé qué pasa. Él me dice que tengo que estar más quieta. Es muy traicionero Bogani, no me deja abrir mucho los brazos. Este es un vestido verde limón con un escote profundo”, expresó Juana Viale tirándole la responsabilidad a su vestuarista.