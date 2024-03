Inesperado: quién es el músico que se metió en la pelea entre Javier Milei y Cristina Kirchner

Este fin de semana las redes sociales vivieron un cruce inesperado entre Javier Milei y Cristina Fernández de Kirchner. Es que el presidente firmó un decreto en el que se aumentaba el sueldo un 48%, pero al ser descubierto se desligó del tema echándole la culpa a la expresidenta. Esto no pasó desapercibido para nadie y Khea tomó partido y dio su opinión.

"Dejen de tirarse mierda. porque no se juntan si tanto quieren al país?, arreglan las diferencias y sacan el país adelante en vez de andar armando un circo para ver si pueden seguir robando?? Se piensan que somos boludos? Increíble los presidentes con Twitter de ahora, ambos muy pocos serios y confiables, ustedes no pueden sacar nada adelante si no aflojan con el ego y la necesidad de emborracharse con poder que tienen, ustedes son lo menos humano que hay", dice el mensaje que escribió el trapero en su cuenta de Twitter.

"Son la mentira mas grande que existe, no tienen valores humanos no piensan en la gente de verdad, los detesto. No hay ningún partido político que me represente de verdad", agregó Khea recibiendo infinidad de mensajes a favor y criticándolo en el tuit.

Khea se presentará el próximo miércoles en el C Complejo Art Media de Buenos Aires.

Cuál fue el cruce entre Javier Milei y Cristina Fernández

Luego de que el presidente Javier Milei amenazara con quitarle su jubilación de privilegio, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner le contestó a través de su cuenta de X y le pidió que "se calme".

"Buen día Presidente. Hoy por la mañana pude leer el posteo que me dedicó… ¡A las 0:30 de la madrugada! ¿Qué hacía presidente a esa hora amenazando por redes? Me hizo acordar a una canción de Los Redondos: “Alien Duce el pequeño gran matón de la Internet”", comenzó su mensaje Cristina Kirchner.

Y agregó: "Cálmese Presidente, en ese lugar que usted hoy tiene el honor de ocupar, hay que tener templanza y sobre todo estar tranquilo y descansar en los horarios habituales que lo hace la gente. Créame que es muy dura la tarea de gobernar la Argentina. Y lo que menos necesitamos hoy, es un presidente amenazando por internet".

El mensaje de Cristina Kirchner

El mensaje de Cristina Kirchner llega como respuesta a que el presidente la chicaneó en el marco de una jornada en la que protagonizaron un fuerte intercambio en redes sociales.

“Hola @cfkargentina. Acabo de anular los aumentos de sueldo de todo el gabinete nacional. Ya que la vi tan preocupada por las jubilaciones ¿qué le parece si le anulo los $ 14.000.000 que cobra usted de jubilación de privilegio y le asigno una jubilación mínima? Estimo no va a quejarse. Saludos”, escribió el mandatario en X.