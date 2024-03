El durísimo comentario de Zaira Nara sobre la ex de Facundo Pieres

Si bien al principio lo negó rotundamente, Zaira Nara terminó blanqueando su relación con Facundo Pieres, romance que le costó, entre otras cuestiones, el final de su gran amistad con Paula Chaves, ex del polista.



Una de las razones por las que Zaira Nara dilató tanto tiempo la oficialización de su relación amorosa con Facundo Pieres fueron sus hijos, Malaika y Viggo, ya que, según ella misma contó, todavía estaban atravesando el duelo por la separación con Jakob Von Plessen.



Muchos especulaban con que la verdadera razón era el conflicto con Paula Chaves, pero la hermana de Wanda Nara se encargó de aclarar que fue exclusivamente por sus dos hijos, que aún son muy chicos.



En este contexto, en las últimas horas Zaira Nara brindó una nota con Socios del Espectáculo, en donde contó cómo está transitando esta nueva historia de amor. “Es una relación que me deja tranquila, en paz. Estoy feliz”, expresó.



El cronista del programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en la pantalla de Canal 13 le preguntó por un tema muy sensible. “¿Tenés deseos de maternar?”, le consultó el periodista. “A los míos. De maternar a los que ya tengo”, aclaró Zaira Nara.



Facundo Pieres también es padre. Tiene dos hijos, Renata y Zenón, fruto de su relación con Agustina Wernicke. Si bien no hubo un palo directo de Zaira Nara, el comentario generó sorpresa y muchos lo adjudicaron a una posible indirecta a la ex del polista.

Zaira Nara y Facundo Pieres.



Ante estas dudas sobre el verdadero sentido de sus palabras, Zaira Nara explicó que la referencia es principalmente por los tiempos de los que vuelve a disponer ahora que sus hijos ya no son tan chicos.



“Tengo grandes proyectos laborales que me ocupan mucho tiempo. Mi prioridad son mis hijos y digo: ‘Guau’, menos mal que el más chiquito tiene cuatro, porque puedo volver a hacer lo que me apasiona. Porque, además de ser madre, me gusta emprender”, comentó.