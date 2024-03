María Becerra destrozó a Javier Milei: "Hay cosas más importantes que pelearte"

Fueron varios los artistas que salieron a defender a Lali Espósito en los últimos días por los comentarios de Javier Milei. Y es que este enfrentamiento entre la cantante y el funcionario no es de ahora, sino que viene desde antes. En agosto del año pasado, en las elecciones PASO, cuando se conocieron los resultados de esa vuelta, Lali publicó el siguiente tweet: "Qué peligroso. Qué triste". Este comentario de la artista despertó el enojo de Javier Milei y desde allí, le hizo la cruz a Espósito.

En febrero de este año, Lali Espósito se presentó en el Cosquín Rock 2024, y, en medio de su performance, la cantante cambió la letra de Quiénes Son?, uno de sus últimos temas musicales, para cuestionar las críticas que recibe de altos cargos del Gobierno y de seguidores de Milei: "Que si fumo, que si vivo, que si digo, que si bebo, qué si vivo del Estado".

Muchos artistas salieron a defender a Lali Espósito.

Días después, Javier Milei opinó sobre los dichos de la artista en una entrevista para La Nación +: "Por ejemplo, Lali Depósito, cobró de la del estado. En uno de los recitales cobró 350 mil dólares". Este, y otros comentarios más en aquella charla, provocaron una ola de reacciones en las redes sociales, donde muchos artistas se solidarizaron con Lali y la apoyaron. Una de ellas fue María Becerra, que no tuvo pelos en la lengua para salir a respaldar a la artista.

Y ahora, nuevamente, Becerra defendió a la cantante y criticó duramente al Presidente. Antes de su presentación en el Festival de Viña del Mar 2024, expresó: "Por el momento, yo no utilizo mis redes para dar un mensaje tan político pero sí comparto y apoyo lo que hace Lali. Yo la banco mucho a ella, la conozco, es una gran persona. Me gusta como piensa, me encanta lo inteligente que es y cómo habla, las cosas que dice", empezó diciendo.

Luego, "la nena de Argentina" se refirió al uso que hace Javier Milei de las redes sociales: "Tendría que haber más seriedad en el cargo que está ocupando. Lo digo con total respeto, obviamente es el Presidente electo, pero me parece que hay un montón de cosas más importantes que hacer, más por la situación que está pasando el país. Hay cosas más importantes que pelearte por redes sociales o likear 400 tweets en un día".

En cuanto a la situación que atraviesa Argentina, María Becerra dijo: "Argentina no está pasando por un buen momento, lo único que espero es que no sean puras promesas, y que realmente se haga algo. Nunca me he casado con ningún político, nunca me he puesto la bandera de nadie".