Rolando Barbano habló del supuesto conflicto con Marina Calabró

En una reciente entrevista para el programa “Mañanísima” de El Trece, el periodista Rolando Barbano habló del supuesto conflicto que tuvo con Marina Calabró. Y es que ambos comunicadores debían estar presentes como invitados en el programa de Mirtha Legrad, donde él asistió y su colega no.

Rolando Barbano aclaró la situación que protagonizó en el programa de la diva argentina, donde Marina Calabró no se presentó. “Te corrijo en algo, ella nunca se bajó del programa porque no estaba invitada el mismo día que yo. A lo mejor va otro día pero no es que estaba contemplado que ella formara parte de esa mesa", expresó el periodista especializado en policiales.

Rolando Barbano estuvo en la mesa de Mirtha Legrand. Foto: Instagram/ Rolando Barbano

"O sea, no se bajó. Yo fui invitado al programa, primero iba a ir al programa en el que planeaban invitar al gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, me invitaron para hablar de narcotráfico”, aclaró Rolando Barbano.

Asimismo, el periodista reveló que hubo algunos cambios luego del crimen del custodio de Patricia Bullrich. “Después sucedió el lamentable crimen de Umma, la nenita de 9 años, y me pidieron adelantar mi presencia porque querían hacer una mesa de seguridad”, dijo Barbano.

“Pero a Marina no la habían invitado al mismo programa que a mí. Cuando a mí me invitaron, yo les pregunté quiénes iban a estar en la mesa y Marina no estaba entre los invitados. Y después obvio que hablé con Marina, yo laburo todos los días en Radio Mitre”, expresó Barbano.

Ante la presencia de Rolando Barbano, supuestamente, Marina Calabró se había bajado del programa de Mirtha Legrand. Foto: Instagram/ Rolando Barbano

Finalmente, Rolando Barbano terminó con todas las especulaciones que se hicieron al respecto del supuesto conflicto que mantuvo con Marina Calabró. “Le pregunté y ella me contó que la habían invitado a otro programa. Así que esa situación de que estábamos los dos invitados a la misma mesa y que ella se bajó y yo dije que sí, o al revés, no existió nunca. Ni a ella le plantearon conmigo, ni a mí me plantearon ir con Marina. No sé quién lo habrá inventado”, concluyó.

Rolando Barbano habló sobre las declaraciones de Iliana Calabró

Hace un mes, Iliana Calabró sorprendió a todos cuando oficializó la relación amorosa entre su hermana, Marina, y Rolando Barbano. Sin embargo, ambos comunicadores siguen desmintiendo su supuesto noviazgo.

En una reciente conversación con el programa “LAM” de América TV, Barbano habló sobre las declaraciones de la mayor de las Calabró. "Yo no tengo por qué confirmar ni desmentir nada porque esto no es mi vida, hablar de esto. Si Iliana quiere salir en los medios diciendo cosas que salga, me parece perfecto”, dijo el periodista. Iliana Calabró había confirmado el noviazgo de su hermana Marina con su colega Rolando Barbano. Foto: Instagram/ Marina Calabró

Pregúntenle a Iliana, a Marina porque yo no tengo nada que ver en esto, en la situación de ellas. No sé por qué Iliana decidió hablar. Marina ya dijo lo que tenía que decir y todo el resto es mi vida”, señaló Rolando Barbano.

“Si estuviera saliendo con Marina sería cosa mía, no veo por qué tengo que contarles a ustedes con quién salgo. Si Iliana quiere hablar en los medios que dé explicaciones sobre lo que dice", finalizó el periodista.