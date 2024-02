El tajante reclamo de Ángel de Brito a canal América que anticipa un posible portazo

Como es sabido, LAM es el programa más rendidor de canal América en materia de números, que se traducen en decenas de anunciantes y un costo de producción moderado. En este contexto, el conductor Ángel de Brito, líder del exitoso ciclo de chimentos, le hizo un tajante reclamo a los directivos de la mencionada empresa.

Con su habitual tono frontal, primero Ángel de Brito compartió en primer lugar el comentario de un seguidor que opinó: "Me parece que Angel De Brito, tuvo que suspender sus vacaciones, porque #LAM , estaba muy bajo de rating". Ante tal conjetura, el conductor más rendidor de canal América desmintió: "Lo hubiera dicho". El periodista ya había tenido un descanso en otro momento del año pasado, por lo tanto tenía pendiente un lapso de tempo más breve para estar fuera del aire en verano.@

Ángel de Brito aclaró el tema del regreso de sus vacaciones. Foto: X @AngeldebritoOk.

Sin embargo, luego De Brito compartió la voz de otro internauta que deslizó: "Creo que a #LAM le hubiese venido bien un mes de vacaciones, y volver con todo con una nueva temporada , nueva escenografía y a full para arrancar el año".

Entonces, Ángel de Brito respondió con un tajante reclamo a canal América argumentando: "Imposible, es el programa que más factura en los tres últimos años del canal. Y sin embargo, no hay presupuesto para cambio de escenografía, gráfica, tribuna, publicidad, etc. besos #lam".

Ángel de Brito le pasó factura a canal América. Foto: X @AngeldebritoOk.

No es la primera vez que De Brito hace un reclamo de estas características hacia canal América. De hecho, en alguna oportunidad ha pedido con total justicia las mismas cosas ante cámaras. Recientemente, en una entrevista que el conductor le hizo en LAM a Adrián Suar, responsable de la programación de El Trece, el actor y empresario no le ocultó su deseo de tenerlo de nuevo en su pantalla. Por lo que no se descarta un posible portazo del periodista en un tiempo no tan lejano.