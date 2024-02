Roberto Moldavsky bancó a Lali Espósito ante una polémica pregunta de Eduardo Feinmann

Roberto Moldavsky se plantó a favor de la cultura y manifestó su claro apoyo a Lali Esposito desde el canal oficialista LN+ y ante Eduardo Feinmann, con quien en las mañanas comparte el pase en Radio Mitre.

El humorista no titubeó al opinar a raíz de la chicana que Javier Milei le dedicó al gobernador de La Rioja al mencionarle a Lali Espósito y los cuantiosos fondos destinados para sus shows municipales para enrostrarle que no había plata para su provincia.

“¿30 millones de pesos para Lali Espósito te parece bien?”, lanzó Eduardo Feinmann a su invitado que, en este caso, no quiso dejar de destacar la importancia de la injerencia del Estado en la cultura y el arte popular.

“Ahí vamos a entrar en una disyuntiva, porque yo creo que Lali lo vale”, dijo Roberto Moldavsky. Y avanzó: “Es una genia, la gente la ama. Así vayan 20 tipos… Lo vale, si van 100 mil personas que no pueden verla, que no pueden pagar la entrada. En esa parte yo no estoy tan enojado, ¿viste?”.

Roberto Moldavsky apoyó los shows municipales de Lali Espósito. Instagram Lali Espósito.

A continuación, el humorista se refirió a los shows multitudinarios y gratuitos que se montaban en la vía pública durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, el referente del presidente libertario. “Acordate que Menem lo armaba bastante seguido. Y eran momentos muy agradecidos”, señaló.

Finalmente, Moldavsky aclaró su postura y corrió a la cultura de la discusión sobre los gastos estatales: “Yo, personalmente, no creo que el déficit en la Argentina está por ahí, seguramente está por otro lado, por una mejor administración”.

El humorista dijo que la recesión se siente en el teatro. Instagram Roberto Moldavsky.

Y señaló que el drama de la estanflación ya se nota en las salas teatrales: “En el teatro lo sentimos, la recesión llegó. Vos lo primero que tocás es el teatro, el restaurante, esas cosas. Yo creo que ahí el Estado no tiene que tener miedo”.

La palabra de Lali Espósito tras el último ataque de Javier Milei

Cabe recordar que, a finales de enero, Lali Espósito se refirió ante LAM a la polémica que el presidente argentino anarcocapitalista quiso instalar al volver a atacarla desde Twitter y señalarla como una ladrona que se enriquece a costa del dinero del pueblo.

"No me enojo porque entiendo que la espuma la están necesitando", dijo la artista, y explicó: “En el mundo de la cultura es muy fácil averiguar cómo son las cosas. En mi caso, se metieron con la contratación de los shows municipales, creando un poco esta imagen del artista yéndose con los bolsos choreados de la plata del pueblo”, indicó.

Y Lali sostuvo: “Una cosa que no solo de un delirio absoluto, sino que la discusión debería ser: ´Yo en mi gobierno, por ejemplo, no quiero shows’, no quiero que haya plata para cultura, para shows gratuitos para la gente´”.

“Tengo la tranquilidad de quién soy. Sé que cuando he hecho shows municipales, la alegría siempre es que además de yo vivir de lo que hago, hay 200 o más familias trabajando en esos shows”, sumó, y remató: “No es verdad esa cuestión de que quieren crear la imagen de un artista individual viviendo de plata que es del pueblo. No lo necesito, por suerte hago publicidad, películas, series”.