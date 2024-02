La foto de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa que despertó rumores de compromiso

El Bailando 2023 terminó hace unas semanas y la pareja de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa sigue avanzando a paso firme, consolidándose y sorprendiendo a propios y ajenos con sus muestras de amor y compromiso mutuos.

Y en las últimas horas, una postal que Marcelo Tinelli publicó en sus historias de Instagram encendió el medio de especulaciones sobre una posible boda inminente. Sí, a días del casamiento de su hija Cande con Coti Sorokin, el conductor dio a entender que él también pasará por el altar.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se muestran muy enamorados.

El rumor de que se vienen los confites tiene sustento en una imagen que Tinelli decidió compartir ante sus millones de seguidores: su mano entrelazada fuertemente a la de Milett Figueroa, que luce un precioso anillo de brillantes, una alianza de compromiso, típica de la cultura norteamericana.

El detalle del posteo de Marcelo Hugo no pasó desapercibido y generó revuelo. Más aún al notar los corazones con fueguitos que el hombre enamorado sumó al nombre de la modelo peruana quien, sin embargo, no compartió la publicación en sus redes.

La foto que posteó Marcelo Tinelli y dio lugar a rumores de boda con Milett Figueroa.

Marcelo Tinelli habló sobre la posibilidad de casarse con Milett

Cabe recordar que en enero el conductor del Bailando coqueteó con la idea de volver a casarse. En medio de una romántica gala y ante la pregunta de Pampita, Marcelo dijo, sincero, que el plan estaba en su horizonte: “No lo descarto hoy. Pero es muy reciente todo, nos estamos conociendo”.

Y luego Tinelli siguió, en tono de broma: "Ya estamos para casarnos nosotros... Hay que ver la fiesta donde la hizo Caro, porque nos puede dar datos. A mí me encantó la propuesta que hiciste afuera, una cosa así tengo que hacer yo".

Tinelli y Milett se enamoraron en el Bailando 2023.

¿Y Milett se casaría? "Nunca lo he pensado como una prioridad, pero cuando llega el amor y las dos personas son románticas como nosotros, nacen cosas lindas que nunca has pensado, y el casamiento y todo eso, es una sensación que bueno... a mí me nace casarme con el amor de mi vida", se la jugó. ¿Será?