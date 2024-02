La dura opinión de Nito Artaza tras el video que publicó Cecilia Milone

Cecilia Milone sorprendió en las últimas horas al compartir un video en sus redes sociales con un fuerte descargo en relación a la polémica separación de Nito Artaza.

La actriz se refirió al "desamor" y dejó entrever algunas cuestiones relacionadas con una supuesta infidelidad de parte del humorista.

"El amor no duele. Es casi perverso que esté tan instalado eso. Ese dolor que te destroza el corazón es el desamor, es la traición a tu amor o es la ausencia de un amor. Pero de ninguna manera es el amor que habita en tu corazón", expresó Milone.

Tras las repercusiones de sus dichos, fue el propio Artaza quien se comunicó con Intrusos (América) para hacer su propio descargo. Mediante algunos audios que le envió al periodista Guido Záffora, el humorista aclaró: "Vuelvo a decir porque por ahí dicen que yo me enojo. Lo único que me interesa es que Cecilia y yo sabemos que el distanciamiento no ha sido por infidelidad o por alguna cuestión similar".

"En eso ella lo tiene en claro y yo también. Quizás la gente se sorprenda, pero es una cuestión existencial, de pareja y de convivencia. En absoluto tiene que ver con las inexactitudes e inventos que se han dicho. Resulta siempre fácil echarle la culpa a Nito Artaza. No hubo nunca jamás una infidelidad y ella lo tiene bien claro", agregó.

Luego, fue el periodista quien sumó detalles de su charla con Artaza: "Yo lo que le pregunto es, 'por qué esta enojada Cecilia y por qué crees que sube el posteo que sube anoche con respecto al amor'. El lo que me dice es que no hay infidelidad, ahí la mete a Belén, me niega la relación con ella y me dice que son amigos".

"Me dice que está disfrutando con su hija, y a mi me cuenta Nito en otro audio, que mete algo privado y por eso no lo quiero mostrar, que los trámites de divorcio están iniciados y ya hay abogados", concluyó.