Julia Zenko: “Hoy me corresponde mandarle luz a la gente a través de la música”

En sus casi cinco décadas de carrera, Julia Zenko grabó decenas de canciones y, en total, sacó 17 discos como solista. Sin embargo, ninguno de los temas que interpretó es de su autoría. ¿El motivo? “Tengo mucho respeto por la gente que escribe canciones, por los músicos, por los escritores y autores. También soy muy exigente, entonces he escrito algunas cosas, pero no las publico. Las dejo ahí de costado”, admite en diálogo con MDZ.

Y si bien no compone canciones, lo que sí está haciendo hoy es escribir un libro con su historia. “Son cosas que tienen que ver con mi vida, con mi infancia, con mi adolescencia, que tengo ganas de sacar para afuera como dice Piero en su canción: hay que sacarlo todo afuera, como la primavera, no vaya a ser que adentro algo se muera”, cuenta.

La escritura la alterna entre las funciones de Querido Evan, la obra que protagoniza y ganó el Premio Hugo a Mejor Musical en 2023, y sus shows. “Lo del teatro es hermoso. Querido Evan me sigue dando momentos hermosos con el elenco, con el grupo de personas que trabajan, músicos, actores, actrices… Ahora estamos en el Maipo, es un teatro tan hermoso y emblemático. Tenemos una producción que se esfuerza todo el tiempo por encontrar motivos para que la gente pueda venir y pasarla bien, que pueda participar. Nunca había trabajado con un sistema como el que estoy viviendo. Pablo del Campo es un tipo muy creativo, un talentoso que trabaja y piensa todo el tiempo para mejorar todo. El director, Sebastián Irigo, es un groso, contenedor. Estoy muy muy feliz de haber entrado en esta obra, por el texto y la música que son maravillosos y también por trabajar con este tipo de gente”, asegura.

Parte del equipo de "Querido Evan" en los Premios Hugo 2023 / Foto: Mel Ercoli

Mañana, por primera vez en el 2024, Zenko se presentará en Café Berlín con ¿Dónde está el amor?. “Es un nuevo show y con un cuarteto de músicos que la rompen, son lo más. Voy a estar cantando temas de discos de otra época míos, no quiero decir que hay discos viejos porque me siento…. no quiero decir esa palabra (se ríe). Pero son canciones que elegí, un repertorio que tiene que ver con lo que me pasa a mí hoy, aquí y ahora con estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo en el país”, adelanta.

- ¿Cuáles son las canciones que, por pedido del público, no pueden faltar en ninguna de tus presentaciones?

- Carta de un león a otro y Con las alas del alma no pueden faltar. Día a día me sorprenden algunos seguidores que me escriben por las redes y me preguntan por qué no canto Si pudiera elegir de Alejandro Lerner, que la grabé hace mil, o Viento del sur de Roque Narvaja. Fui tomando en cuenta los temas que me pidieron y, en esta oportunidad, los vamos a hacer. Como una canción que se llama Por qué no nos llamamos bien. Todo el repertorio que elegí tiene que ver con el amor y por eso el título del show, que es una canción de Fabi Cantilo, que hizo especialmente para mí, nadie más que yo la grabó. Ya había grabado una de ella en Meteoritos, el disco anterior. Me preguntó de qué quería hablar ahora, le dije más o menos y al otro día me llamó y me dijo “tengo tu canción”.

- ¿Y dónde está el amor? ¿En qué lo encontrás?

- Mirá, vos me estás hablando y se me viene a la cabeza mi balcón con un montón de plantas. Yo les hablo. También tengo dos gatitas hermosas a las que les hablo. El amor también está en ese tipo de cosas. Porque, generalmente, uno enseguida piensa en el amor de una relación de pareja… Yo, particularmente, lo encuentro en tener una vida digna, el amor por un techo donde poder vivir, la justicia social, tratar de compartir con mis hijas y mi familia momentos agradables, reírnos con mis amigos, con mis amigas… si uno quiere puede encontrar el amor en un montón de cosas, por supuesto que el amor en una relación amorosa, por así decirlo, también es muy importante, pero uno aprende a vivir con la con la soledad y a encontrar el amor en un montón de otras cosas que, quizás, cuando uno está pareja no lo tiene en cuenta.

Julia Zenko estrena show en Café Berlín este jueves / Foto: Seba Naón

- El nombre del show es por una canción del disco Vuelvo a ser luz. ¿Por qué lo llamaste así? ¿En algún momento sentiste que no fuiste luz?

- El título de ese disco, que salió en 2019, fue porque estábamos justamente en época de elecciones y yo sentía que salía a la calle y la gente estaba opaca. Iba caminando y veía las caras oscuras, quizás te suena un poco loco, pero es lo que yo sentía, percibía. Ante una elección presidencial tan importante para un país, para la gente, siempre hay cierta incertidumbre de qué va a pasar, quién nos va a gobernar, cómo será, será para bien o será para mal… En ese momento, cuando estaba buscando repertorio y, precisamente, el título del disco, escuché esa canción de Francisco Ruiz Barlett, que se llama Sos y el estribillo repite todo el tiempo “y vuelvo a hacer luz”. Entonces dije ese es mi deseo, que volvamos a ser luz, que volvamos a sonreír, que volvamos a mover esa perilla interna que tenemos todos para iluminarnos. Todos tenemos la posibilidad de ser luz, solo que tenemos que encontrar la llavecita interna para lograrlo. Me pareció algo muy poético, muy hermoso, que me reflejaba y me representaba en ese momento. Quería volver a hacer luz y desde mí a todos y todas.

- ¿Hoy cómo ves a la gente en la calle?

- Preocupada. Estamos pasando días muy difíciles a todo nivel. Económico, espiritual, psicológico. La gente ve que en el aquí y ahora que está difícil sobrevivir, que hay falta de trabajo… Dicen que el dinero no hace la felicidad, pero andá a decírselo a una familia con dos o tres hijos que no tienen dinero para poner un plato de comida a la mesa. Se necesita estar mejor y siento que somos muy afortunados los que tenemos un techo, un laburo digno. Más allá de la queja, y de expresar mi queja, hago todo lo posible para estar mejor, para que estén mejor mis seres queridos, los que me rodean y la gente que habita este país hermoso. El abrazo, el amor, el mandar luz a la gente a través de la música me parece que es lo que me corresponde hacer a mí en este momento. Y abrazar a todos aquellos y aquellas que la están pasando mal.

