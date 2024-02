Gran Hermano 2023: en un complejo desafío, se definió el nuevo líder de la semana

Luego de que Santiago del Moro anunciara este lunes una nueva regla de la casa, la de no poder ser líder por dos semanas seguidas, este martes los participantes se enfrentaron a un nuevo desafío para definir al jugador que no podrá ser nominado por sus compañeros y que sacará, y sumará, a alguien a la placa que se conforme este miércoles. No obstante, esta nueva norma en Gran Hermano 2023 comenzará a regir a partir de la semana que viene.

Si bien muchos de los desafíos que propone Big Brother son de destreza física, en esta oportunidad los participantes fueron puestos a prueba con un juego de agilidad mental. Los "hermanitos" tuvieron que organizar unas bolas de colores en cinco hileras. El jugador que cumpliera con el desafío, tenía que pararse en una marca que se encontraba delante del juego.

Así se definió a la nueva líder de la semana este martes en Gran Hermano 2023

Los finalistas en esta ocasión fueron: Juliana Scaglione, conocida como "Furia"; Virginia Demo; y Joel Ojeda. Tras vivir algunos momentos de tensión en el desafío, "Furia" se consagró ganadora y festejó su triunfo.

Después de que se conociera a la nueva líder de la semana, Gran Hermano les anunció a los concursantes que podían retirarse de la arena e ir a la cocina. Y es que la producción tenía una sorpresa para los "hermanitos", el regreso de Romina Uhrig a "la casa más famosa del mundo".

Romina volvió este martes a la casa de Gran Hermano. Créditos: captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina.

La llegada de Uhrig alegró a todos los jugadores. La exparticipante estará presente por 48 horas y nominará este miércoles junto al resto de los participantes. Asimismo, Romina aconsejó a los concursantes en algunos temas relacionados al orden y compras semanales de la casa,