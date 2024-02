Escándalo en Gran Hermano 2023: Romina Uhrig habría roto una importante regla del juego

La décima edición de Gran Hermano, emitida entre 2022 y 2023, fue una de las más exitosas en la pantalla chica. De aquella temporada, la mayoría de los participantes adquirió una importante notoriedad en el mundo del espectáculo y Romina Uhrig no quedó exenta de esta fama.

A punto de cumplirse un año de la gran final de la décima temporada, este martes los participantes de Gran Hermano 2023 se llevaron una gran sorpresa cuando la exjugadora ingresó a la casa. Romina se emocionó al volver al reality y Santiago del Moro le comentó a los concursantes que ella estará presente por 48 horas, nominará este miércoles, y podrá aconsejarlos y ayudarlos con las tareas de la casa.

La exparticipante estará en la casa por 48 horas. Créditos: captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina.

Asimismo, el conductor dejó en claro que la exdiputada no podrá brindar información sobre el exterior y la nominación que hará este miércoles será en base a lo que vea en estas horas en la casa.

Sin embargo, parece que Romina Uhrig rompió esta regla y en las redes sociales, especialmente en X, se percataron de esto, lo que terminó desatando un escándalo. Los usuarios de la red social compartieron un fragmento donde la exjugadora aparece hablando sobre los motivos de la salida de Hernán Ontivero y Alán Simone.

Hernán Ontivero fue el primer jugador de esta temporada en abandonar el programa.

"Ustedes la pasaban bien con este chico que se fue, el primero, el cordobés (Hernán Ontivero), se cagan de la risa y les parece divertido; pero la gente afuera decía 'qué mal, qué feo', no se, un ejemplo te doy. Ahora, se ve lo que sos, lo que cada uno es y la gente lo puede tomar para bien o para mal. A veces vos no entendés porqué decís, a nosotros nos pasaba con Alfa, '¿cómo no lo sacan a Alfa con lo pesado que es?'. Pero Alfa a la gente le gustaba, ¿por qué? Porque nosotros nos lo fumábamos adentro y nos caía mal, pero la gente a eso le causaba gracia. Es una cosa que después sí, llegó a un punto que Alfa se puso denso y no le gustó", dice en el video Romina.

En otro audiovisual que se publicó en la red social, habla sobre la salida de Alán: "Ahora que estamos acá, ¿ustedes creen que para la gente el haber estado con Sabrina, una chica con novio, eso a la gente le pudo caer bien? No sé, digo, muchas cosas, muchas actitudes. Se ve todo".

Mirá lo que dijo Romina Uhrig sobre los participantes eliminados

A partir de esto, muchos internautas pidieron una sanción, incluso la expulsión, de Uhrig. Por el momento, Gran Hermano no ha emitido ningún comunicado al respecto. Quedará ver si esta noche Santiago del Moro se refiere al tema.