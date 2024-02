El tajante veredicto de Eduardo Feinmann y Jorge Lanata sobre la caída de ley ómnibus

La vuelta a foja cero de la denominada ley ómnibus marcó un revés a fuego para el Gobierno, y este miércoles desde Radio Mitre Eduadro Feinmann y Jorge Lanata dieron su veredicto sobre el letal golpe que recibió Javier Milei por parte de la Cámara de Diputados.

“El gobierno de Javier Milei, hizo un listado y lo publicó. No tengo antecedentes: debe ser la primera vez en la historia, por lo menos de los 40 años de democracia, de los últimos 40 años, que hay un comunicado oficial de un presidente marcando quiénes son los traidores y quiénes ayudaron en una ley”, remarcó Eduardo Feinmann en Alguien tiene que decirlo (Radio Mitre) sobre el enojo de Javier Milei y su entorno por el fracaso de la ley ómnibus.

Acto seguido, Feinmann tildó de "muy fuerte" la idea de que el Gobierno publique una lista con "nombres y apellidos" de los legisladores nacionales que votaron en contra de la ley ómnibus en el Congreso.

Más tarde, en el pase con Jorge Lanata, Eduardo Feinmann quiso saber la opinión sobre el tema de su colega, quien remarcó: "Venía todo demasiado bien hasta ahora, lo que está pasando es lo lógico, que los sectores más corporativos se defiendan y traten de seguir en su negocio".

Luego Lanata apuntó: "No es que alguien llega, pega dos gritos y se desarma todo. Van a tener que encontrarle alguna manera de que esto cambie, no sé cuál es porque no es fácil dentro de la ley".

Por otro lado, cuando Eduardo Feinmann le mencionó a Jorge Lanata lo del escrache a los legisladores que votaron en contra que se hizo desde el comunicado oficial, el líder de PPT (El Trece), coincidió: "Es nuevo. Habrá que ver ahí cómo se da vuelta eso... El Gobierno está esperando demasiado de la oposición. Y la oposición no está dispuesta a dar todo lo que están esperando de ella".

En tanto que sobre el calificativo de "corruptos" que le puso Milei a los legisladores, Lanata subrayó la actitud del presidente ante el fracaso de la votación de la ley ómnibus: "Me parece un delirio, porque está llamando corruptos a los mismos tipos con los que negociaba".

Finalmente, en el ida y vuelta entre los conductores de Radio Mitre, Jorge Lanata dejó en claro que Javier Milei no es un político, y deslizó: "Hay que ver cuáles son las consecuencias de eso".