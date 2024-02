Cristian Castro contó la verdad de la escandalosa pelea de su mamá Verónica y su hermana por la herencia familiar

Si hay una familia que está atravesando una fuerte crisis es la de Cristian Castro, dado que, como el mismo cantante reveló, hay una fuerte pelea entre su madre, Verónica Castro, y su tía, Beatriz Eugenia.



Sucede que las hermanas están hoy en día distanciadas por la herencia de Doña Socorro, la madre de ambas, quien falleció en el año 2020. La decisión que desató el conflicto fue haberle dejado su herencia a la tía del cantante.

Cristian Castro y Verónica Castro.



“Hay cierta tensión, sí, porque mi abuela cuando muere le deja sus propiedades a la hija más desprotegida, que es Beatriz. Entonces, de pronto, no sé si mi mamá quizá dijo: ‘Bueno, ¿y a mí qué me toca?’”, comentó Cristian Castro en charla con A la Tarde.



Según contó el artista, la idea de su abuela fue proteger, de alguna manera, a la hija que más dificultades estaba teniendo en ese momento de su vida, que, lógicamente, no era el caso de Verónica Castro.



“Fueron regalos en vida. Y esos regalos, que no son muchos, se los dio a su hija Beatriz, que realmente tuvo problemas muy fuertes. Tuve cáncer y un problema de la vista tremendo: así que ella quiso de alguna manera que quedara protegida. Solamente fue eso”, agregó el reconocido músico.

Cristian Castro y Verónica Castro.



Si bien está su madre como protagonista de este fuerte enfrentamiento familiar, Cristian Castro aseguró que se mantendrá al margen y sin tomar partido, dado que respeta la decisión de su abuela de haber ayudado a quien más lo necesitaba.



“Y bueno, todos, incluyéndome yo, también mis tíos, mi madre, supongo que quedamos un poco, así como desconcertados, pero bueno, fue la decisión de la abuela. Y la decisión de la abuela se debería de respetar”, explicó.