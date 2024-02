Tamara Báez, la ex de L-Gante, sorprendió y presentó a su nuevo novio

Hace unos días se desató una polémica luego de que L-Gante presentara a su reciente conquista, la influencer rosarina Candela Arizaga, lo que provocó la reacción de la ex del cantante y madre de su hija, Tamara Báez, quien ahora sorprendió a todos presentando a su nuevo novio con unas jugadas fotos íntimas.

Y es que Tamara Báez utilizó las historias de su cuenta de Instagram para compartir una imagen “hot” con su nuevo novio Thiago Martínez. En la foto se ve a la pareja sacándose una selfie delante del espejo de un baño, abrazados, sin rompa y aparentemente solo cubiertos con toallas.

Con esta imagen Tamara Báez presento a Thiago Martínez. Foto: Instagram/ Tamara Báez

Por su parte, Thiago Martínez reposteó la publicación de Tamara Báez en su cuenta de Instagram. “Te amo toda”, escribió el joven justo el día de su cumpleaños por lo que la ex de L-Gante también aprovechó para enviarle un romántico mensaje.



El romántico mensaje de felicitaciones de Tamara Báez a su nuevo novio

Tamara Báez le envió un romántico mensaje a Thiago Martínez celebrando su cumpleaños. “Feliz cumpleaños mi amor, qué todos tus deseos se cumplan. Gracias por aparecer en mi vida y cambiarla de un día para el otro”, escribió la mamá de Jamaica acompañando un collage de fotos donde se ve a la pareja muy acaramelada, abrazados y dándose besos.

Tamara Báez felicitó a su nuevo novio por su cumpleaños con un romántico mensaje. Foto: Instagram/ Tamara Báez

L-Gante defendió la relación con su ex Tamara Báez

En 2022, cuando nació Jamaica, la hija que tiene en común, L-Gante y Tamara Báez decidieron dar por terminada su relación sentimental. Desde ese momento ambos protagonizaron diversas polémicas.

Ahora, luego de que el cantante haya presentado a su nueva novia, los padres de Jamaica están atravesando uno de los momentos más tensos de su relación ya que Báez expuso al cumbiero como padre y criticó con dureza a su nueva novia Candela Arizaga.

L-Gante reveló que su nueva novia ya conoce a su hija Jamaica. Foto: Instagram/ L-Gante

Tras esta controversia, L-Gante se presentó en el programa “Socios del Espectáculo” de El Trece, donde aclaró como es el vínculo que lo une a la mamá de su hija. “Con Jamaica, espectacular todo. Cada vez que la veo me sorprende. Por día aprende una cosa nueva”, dijo el cantante.

Asimismo, L-Gante reveló que su hija Jamaica ya conoció a su nueva novia. “El otro día, Cande ya me acompañó a buscarla. Fuimos a donde estaba Tamara y yo estaba con ella. Jamaica se vino con nosotros y después se la llevamos”, confesó.

“Yo no sé si Tamara subió una foto con un pibe. No tengo la menor idea. Yo vivo mis cosas. No me mezclo. Más que la paternidad, no llevamos otra relación”, expresó el artista sobre su ex Tamara Báez.