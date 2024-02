Sabrina de Gran Hermano habló a fondo sobre lo que siente por Alan y su novio

Una semana después de la eliminación de Alan Simone, Sabrina Cortéz quedó fuera de juego de Gran Hermano por decisión del público. Principalmente, por lo mal que cayó su relación íntima con el participante cuando del otro lado de la pantalla estaba su novio Brian Fernández.

Y en sus primeras horas en el “mundo real”, Sabrina Cortéz estuvo en El Debate de Gran Hermano, respondió una a una todas las dudas de los panelistas y dio las explicaciones sobre su relación y sus sentimientos que no quiso dar mientras estaba en el reality.

Según aseguró la mendocina, las cosas no estaban bien con su pareja cuando llegó el momento de ingresar al programa, pero tampoco le parecía correcto “cortarle” desde la casa. A la vez, reconoció que conocer a Alan le movió el piso por completo. Por eso, pasó lo que pasó.

“Me la jugué... Antes de entrar a la casa, yo estuve un mes en Córdoba, donde me replanteé un montón de cosas sobre mi relación”, señaló la rubia cuando Sol Pérez indagó en su posición ambivalente con respecto a su compañero con quien llegó a intimidar bajo las sábanas, aunque continuamente le recordara que eran “amigos”.

Sabrina Cortéz aseguró que su relación de pareja estaba en crisis cuando entró a Gran Hermano. Instagram Brian Fernández.

“Yo sabía que venía a Buenos Aires al casting, y me enfoqué en eso. No solucioné mi relación. Entonces, cuando entré a la casa y vi a este pibito con esa sonrisa de mier... que tiene…”, recordó Sabri, al comparar a uno y a otro. Y siguió: “Un pibe que me levantaba y tenía el mate preparado… Quiero ser muy sincera, yo venía de una relación con una persona que no me daba atención”.

A pesar de que ella sentía que su relación con Brian estaba acabada, la ex jugadora aclaró por qué decidió no hacer nada mientras estuviera en competencia: “No me la jugué dentro de la casa porque me parecía un montón”. E hizo su mea culpa: “Siento que me hubiese gustado no procesar tantas cosas, de tantos años de arrastre, y poder jugar”.

El público de Gran Hermano no aceptó la relación íntima de Sabrina y Alan. Captura TV.

El reencuentro de Sabrina y Alan fuera de la casa de GH

Luego de este momento tenso ante el panel, llegó el momento que todos ansiaban: el reencuentro de Sabrina y Alan, fuera de la casa. Nervioso, el chico se acercó a su “amiga con derechos” quien, en cambio, se tomó la situación con mucho relax.

“Sabri, ¿estás soltera?”, lanzó entonces Julieta Poggio, y ella contestó: “Hay que preguntarle a Brian, pero calculo que sí. Tenemos que poner un montón de cosas sobre la mesa”. Finalmente, la joven no quiso dar más detalles sobre cómo va a proceder con su ahora ex novio. Sabrina y Alan se volvieron a ver tras salir de Gran Hermano.

En cambio, a Alan se lo vio mucho más seguro y plantado al verla. “Ella lo sabe, nuestra relación era de amigos, pero me gustaba”, admitió sin vueltas y con una sonrisa ese chico que se fue de Gran Hermano sin haber recibido votos de parte del resto de los participantes.