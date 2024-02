La reacción del Kun Agüero cuando le contaron que Gianinna Maradona tiene nuevo novio

Apenas puso un pie en la Argentina, Sergio “El Kun” Agüero fue buscado por el periodismo que cubre el mundo del espectáculo para saber diversas cuestiones relacionadas a su vida privada. No obstante, lo que más sorprendió fue su reacción al enterarse que Gianinna Maradona está en pareja.



El ex futbolista asistió a la inauguración de un restaurante y allí ya no pudo escaparle a la prensa. Si bien la primera consulta estuvo relacionada con los rumores de embarazo de Sofía Calzetti, la noticia sobre la madre de su hijo terminó siendo el foco principal.



“Aparentemente, la madre de tu hijo está de novia. No sé si pudiste saber algo”, le preguntó el cronista de Socios del Espectáculo, el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. “¡No! No sé nada”, contestó El Kun Agüero.



“Tajante. ‘No, no sé nada’”, acotó el notero, algo sorprendido y, tal vez, pensando que el ex futbolista prefería no hablar por alguna especie de incomodidad. Sin embargo, la realidad estaba muy lejos de eso.



“Te juro. No sé nada. Pero me parece bien”, afirmó Sergio “El Kun” Agüero. “¿No te interesás cuando tu ex se pone de novia? Lo digo por tu hijo. No por ella, que puede hacer su vida”, le repreguntó el cronista.

Ante la consulta concreta del periodista, Sergio “El Kun” Agüero explicó cuál es el sentimiento que lo une a Gianinna Maradona más allá de la lógica relación que tienen como padres de Benjamín.



“Mientras ella esté bien y Benja esté feliz, todo más que bien. No le tengo que decir con quién estar. Para nada. Aparte, me llevo muy bien con ella. No tenemos ningún problema”, aseguró El Kun Agüero.