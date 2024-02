Zaira Nara reveló cuanto cobró por ser jurado del Bailando 2023

Ya pasó casi una semana del final del “Bailando 2023”, sin embargo, las polémicas siguen replicándose en los medios de comunicación especializados. Ahora, la protagonista de una nueva controversia es Zaira Nara, quien tuvo una escandalosa salida del programa y recientemente reveló cuanto cobró para ser jurado del popular reality show.

Cabe recordar que Charlotte Caniggia había confesado que Zaira Nara era una de las personas del “Bailando 2023” por las que sentía rechazo, lo que al parecer provocó la molestia de la modelo. Asimismo, Coty Romero había puesto en duda la manera en la que las hermanas Nara habían llegado a los medios.

Zaira Nara tuvo un polémico paso por el "Bailando 2023". Foto: América TV

Esto fue lo que generó el enojo de Zaira, quien salió del reality show señalando que no se sintió cuidada por la producción ante estas agresiones recibidas por las participantes del certamen.

Esto cobró Zaira Nara por ser jurado en el Bailando

En el programa de espectáculos “LAM” de América TV, la periodista Yanina Latorre aseguró que a Zaira le pagaban 4 mil dólares por mes y que ese montó corría por cuenta de la empresa que auspiciaba el streaming. Por su parte, el conductor Ángel De Brito sumó detalles sobre el caso. “La marca pidió la cabeza de Coty y la producción la dejó”, dijo el comunicador.

Recientemente, Zaira Nara habló con “LAM” para aclarar la situación. “Yo fui de jurado porque me caen bien ellos y porque me pareció un desafío hacer algo distinto en mi carrera, pero fui de jurado invitada y no cobré un peso".

Zaira Nara dijo que no cobró un peso por participar en el "Bailando 2023" Foto: Instagram/ Zaira Nara

“Fui porque me parecía increíble poder reemplazar a Pampita, que para mí es una de las número uno en la Argentina. Me llamaron y yo les dije ‘Chicos, siempre que me necesiten, estoy’. Y la verdad es que mi agenda estaba bastante igual que la de Pampita”, expresó Zaira Nara.

Zaira Nara habló sobre la nueva canción de Wanda Nara

Wanda Nara lanzó su segundo tema llamado “O bicho vai pegar” convirtiéndose en tendencia. Para el lanzamiento del nuevo sencillo, la ex de Maxi López organizó un evento en el boliche “La Mala”, ubicado en Palermo, donde una de las invitadas fue su hermana Zaira Nara, quien habló de la nueva canción de la empresaria. "Si la acompaño a Wanda lo hago con todo. El evento arrancó a las cinco de la tarde y ahora se está haciendo de noche", dijo la modelo.

Zaira Nara habló del lanzamiento como cantante de su hermana Wanda. Foto: Instagram/ Zaira Nara

Asimismo, Zaira contó cómo reaccionó cuando se enteró que su hermana se iba a lanzar como cantante. "La primera vez que la escuché cantar fue con Bad Bitch y le dije: 'Sos una hija de mil... ¡vas a cantar!'. Y después la empecé a escuchar y a escuchar y supe que la iba a pegar con la música", indicó.

“Porque mi hermana tiene algo que es cuando se le pone algo en la cabeza lo hace y es magnética. Lo hace todo a fondo y la pega. Y sabes que la van a criticar y después la van a escuchar, y van a terminar fanáticos de ella", finalizó Zaira Nara.