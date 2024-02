Yanina Latorre se refirió a su posible salida de LAM

Sin lugar a dudas, Yanina Latorre es una de las panelistas más importantes de LAM (América). En este sentido, en más de una oportunidad se hizo cargo de la conducción del ciclo de chimentos de Ángel de Brito.

En este contexto, la mujer de Diego Latorre habló sobre qué debería pasar para que ella abandone el programa. En un diálogo con Maite Peñoñori en La Nación, Latorre aseguró que tuvo ofertas para dejar de ser panelista, pero no aceptó: "Coqueteo. Pero te digo la verdad, soy tan feliz con Ángel que me va a costar mucho separarme de él".

Luego, aseguró que existe una sola condición para irse del programa: "Lo tengo muy hablado con él. Si yo alguna vez me voy de LAM, él sería mi productor, porque yo creo que él es la persona que más me conoce".

"Ángel es el productor de LAM. Es la cabeza de LAM. LAM es Ángel", agregó.

Yanina junto a Ángel.

"Yo creo que de la única manera que me iría es que él sea mi productor, que sería una muy buena forma también para crecer él y crecer yo. El tema es que todo el tiempo me vienen las propuestas. Yo para hacer, haría algo muy bueno, un poco distinto y no es fácil. Hoy la televisión está medio berretizada, hay bajo presupuesto, siempre la misma gente", opinó.

"Siempre tuve la camiseta puesta, yo me he inmolado por LAM. El día que me vaya, para mí va a ser un drama. Si es que me voy", sentenció.