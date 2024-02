Wanda Nara reveló el famoso artista con el que le gustaría hacer un tema: ¿De quién se trata?

En noviembre de 2023, Wanda Nara incursionó en el mundo de la música con su primer tema musical Bad Bitch. Si bien en un principio muchos se burlaron de la modelo, días después de su lanzamiento la canción se volvió un éxito en las redes sociales.

Ahora, Wanda fue por mucho más y este primero de febrero compartió en todas las plataformas de música su nuevo sencillo, titulado O Bicho Vai Pegar, un tema donde la conductora canta tanto en portugués como en español y se la puede ver bailando en una favela de Brasil. El video de la canción ya supera el millón de vistas en Youtube y se encuentra primero en tendencias de música.

Uno de los looks que utilizó la conductora en el videoclip de su nueva canción.

En medio de este suceso, Wanda Nara fue entrevistada en LOS40, donde presentó su nuevo tema, y reveló el nombre de un reconocido músico con el cual le gustaría hacer un tema.

"¿A qué artista llamarías, Wan, para hacer tu mejor colaboración, tu mejor featuring?", le preguntaron a la empresaria. Rápidamente y sin dudar, Nara dijo: "Al Biza (Bizarrap), pero en realidad estoy esperando que me llame él, jaja, quedo re mal si lo llamo yo".

Wanda Nara confesó con qué reconocido artista haría un tema

Luego comentó que lo conoce desde hace un tiempo al productor musical argentino: "Lo conozco, tengo muy buena onda. Lo fui a ver en París, me pidió un favor y yo se lo hice. Espero que él me cumpla mi favor".

En ese momento, la modelo contó lo que sucedió aquella vez en París con Bizarrap. "No conseguía reserva en un restaurante muy top de París que quería ir con mucha gente. Y todo el mundo me decía 'si te consigo, te consigo dos' y no, ellos eran como doce. Yo dije 'Biza, mirá que acá te vas a gastar una fortuna', después me mandó la foto del ticket, me dijo 'gracias, i love you (te amo)', pero me mandó el ticket y le digo 'sí, bol***, te dije que es carísimo'. Pero es espectacular, una vista única y le conseguí esa reserva para él y su gente", relató Nara.

Para cerrar, la conductora reveló que "tiene una letra guardada muy buena" y que le encantaría poder hacer ese tema con él.