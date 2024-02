Confirmado: Morena Rial irá a juicio oral por el robo de siete celulares

Morena Rial atraviesa un difícil momento en lo personal. Luego de revelar que se encuentra sin casa, viviendo en habitaciones que le van prestando sus amigos, ahora se confirmó que la hija de Jorge Rial deberá enfrentar un juicio por el robo de siete celulares.

Fue Facundo Ambrosioni, expareja y padre del hijo de Morena, quien en marzo pasado denunció a la mediática por "hurto". El joven aseguró que la mediática había sustraído siete iPhones pertenecientes a un negocio familiar, respaldando su denuncia con videos obtenidos de las cámaras de seguridad.

"Me dijo que no es consciente de las cosas porque anda medio mal, y me pidió que, por mi hijo, no la escrache. Me preguntó si era capaz de arruinarle la vida por un celular, pero que sí lo sentía que lo haga. El dueño del local es mi hermano. Ella justo ese día había llevado el teléfono de mi hijo a arreglar, y cuando fue a retirarlo aprovechó que el personal estaba distraído y se metió detrás del mostrador", señaló el ex de Morena al sitio Ciudad Magazine.

Facundo Ambrosioni.

Ahora, se confirmó que el juicio oral está programado para este mes. Además, Ambrosioni afirmó que luchará por la tenencia de su hijo, ya que no puede estar con su madre debido a que ella se encuentra sin hogar.

"Yo tengo a Fran desde agosto y nadie lo viene a buscar. Por el abandono y todo lo que han hecho, la Justicia de Córdoba es lo más justo que hay. Creo que la jueza María Belén Mignón no tiene muchas cosas para ver, si está todo a la vista. Más las pruebas que presentamos y todo, es obvio que vamos a tener buenas noticias", indicó a dicho medio.

Tras enterarse de la noticia, fue la propia Morena la que se refirió a la denuncia durante una entrevista que protagonizó este lunes en Mañanísima (El Trece).

"El papá de mi hijo me dijo que me quiere ver presa", comenzó expresando la mediática. "Todo empezó porque yo le hice una denuncia por violencia de género. A los diez días, él hizo una denuncia por el supuesto robo de los celulares", contó. "La plata para abrir los dos negocios que tiene, la puse yo. Me debe 25 mil dólares".

"Me voy a presentar. Yo estoy tranquila, no tengo nada que esconder", concluyó con respecto al juicio oral que comenzará este mes.