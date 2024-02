Sabrina Cortez de Gran Hermano liquidó a su ex novio al contar cómo era en la intimidad

En una relajada charla sobre sexo en la casa de Gran Hermano, Sabrina Cortez recordó a un novio que tuvo durante una breve crisis con su actual pareja, Brian Fernández, y sorprendió al revelar que no le quedó el mejor recuerdo.



En la conversación estaban presentes Agostina, Virginia, Manzana, Zoe y Joel. Fue la ex policía quien dio el pie al preguntar si “garch… bien”, en referencia a un novio que la mendocina había tenido durante una breve separación con su actual pareja.



“Sí, pero no me dejaba mi espacio”, contestó Sabrina Cortez en primera instancia. “No me mató tampoco”, agregó la joven mendocina, quien quedó en el ojo de la tormenta en las últimas semanas por su vínculo con Alan Simone, quien ya no está en la casa de Gran Hermano.



En un momento, le preguntaron a Sabrina Cortez por la comparación con su actual novio, Brian Fernández, de quien aún no sabe si sigue siendo su pareja luego de todo lo que se vio de ella en el reality.



“No me dio vuelta y vuelta como me hubiese gustado, pero no estaba mal”, continuó la joven mendocina, dejando muy mal parado a ese ex novio, que, según contó, casualmente también se llama Alan.

Sabrina Cortez, de Gran Hermano.



En este contexto, mientras Sabrina Cortez contaba estos detalles, sus compañeros siguieron indagando. Allí fue cuando terminó reconociendo que esa experiencia fallida le permitió entender algo que sonó bastante cruel.



“Después ya ni veía esa parte. No ponía eso en la balanza. Ahí dije: ‘Con razón está soltero’”, sentenció, entre risas, Sabrina Cortez. Habrá que ver cómo toma el público estas declaraciones íntimas.