Juana Viale y Fede Bal enfrentaron los rumores de romance y lanzaron picantes frases

En una edición muy especial se dio el programa, de este domingo al mediodía, de Juana Viale. Es que es la primera vez que la nieta de la gran Mirtha Legrand sale en directo desde Mar del Plata y con tremenda mesaza compuesta por Fede Bal, Silvia Kutika, Darío Lopilato, Alexis “El Conejo” Quiroga y la licenciada Cecilia Ce, quienes accedieron a hablar de diversos temas como el teatro, los besos en la ficción y detalles de su intimidad, aprovechando que había una sexóloga en la mesa y que pudieron realizarle todo tipo de preguntas.

“Hola, ¿ cómo les va? Estoy un poco nerviosa porque es mi primer programa en toda mi vida en Mar del Plata. Señores y señoras, acá estamos, en este emblemático hotel que ha recibido tantos años a mi abuela y ahora... a mi también”, arrancó Juana Viale desde el mítico Hotel Costa Galana.

Fede Bal estuvo de invitado en la mesaza de Juana Viale y tuvieron un picante cruce

Como es costumbre en el programa, se da un contexto distendido para hablar de todo, es por ello que Fede Bal y la conductora dieron muestras de la complicidad que existe entre ellos y sacaron algunos archivos a relucir, haciendo reír al resto de los presentes.

Uno de esos momentos se dio cuando la conductora le agarró la mano al protagonista de Kinky Boots y le consultó si las uñas pintadas de negro eran debido a su personaje en la obra. Al explicarle que sí, el joven agregó: “Hago de Lola, una chica drag queen, yo la vi en Broadway hace 10 años y llorábamos con mi mamá porque no podíamos creer cómo el transformismo, la homosexualidad, tenía un papel mainstream en ese lugar”.

Fue entonces cuando Fede Bal quiso contar una anécdota pero su amiga no lo dejó: “En la puerta del teatro escucho una persona que se refiere a mí diciéndome que era gay y a todo esto yo estaba de la mano con mi novia...”, contó el actor sin sospechar que sería interrumpido y cuestionado sobre su relación sentimental: “¿Con cuál?”. Mientras todos se reían a carcajadas, el humorista expresó en referencia a la bailarina Florencia Diaz: “¿Cómo con cuál? ¡Qué mala sos! Con mi novia de hace tres meses, Juana, mirá qué mala que sos”.

Pero también tuvieron tiempo para reflotar y recordar los rumores de romance que alguna vez los unieron. Esto tuvo lugar en septiembre de 2019 cuando fueron vistos compartiendo una comida y luego se retiraron juntos del restaurante y como no salieron a blanquear ni desmentir, siempre quedó la duda de qué vínculo los unía o si pasó algo ente ellos.

¿Hubo amor? El divertido y picante ida y vuelta entre Fede Bal y Juana Viale

“¿Te acordás que yo te ofrecí una obra? No me diste bola”, rompió el hielo el actor para referirse al tema, a lo que Juana Viale le respondió: “Sí me acuerdo y no, no te di bola porque esa obra no era para nosotros. Igual me encantaría. Después salimos de ahí y nos inventaron un romance”.

Y Fede Bal aclaró: "Me sentí mal. Sentí como que tal vez vos hubieses pensado que yo iba a llamar y no soy ese clase de tipo. Fue feo. Si se ponen un segundo en mi lugar, yo le quería ofrecer una obra y quedamos en tomar algo. Pero al toque una cámara, pum. Nos preguntan qué hacíamos y no estaba haciendo nada. Lo último que quería es que pienses que tal vez esto lo hago por algo y nada. A veces no me conoces y me quedé mal”.