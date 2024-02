Cuál es el participante favorito de la gente para volver a Gran Hermano

Gran Hermano no descansa ni duerme. Siempre hay una nueva noticia, pelea o polémica tanto dentro como fuera de la casa más famosa del país. En esta oportunidad, tras varios participantes eliminados en un mes y medio de reality, se especula con la posibilidad de realizar un repechaje para que uno ingrese nuevamente.

Las encuestas se realizaron en las redes sociales de Gran Hermano y de allí surgió un nuevo favorito del público, el cual sorprendió a todos y quien podría reingresar, en caso de haber un repechaje.

¿Quién entrará a la casa de Gran Hermano luego del repechaje?

Pero el clima dentro de la casa no es el mejor, dado que está transitando su momento clave en medio de los nuevos sucesos que ocurrieron esta semana. Por un lado, la fuerte pelea entre Furia y Manzana luego de quedar los dos en placa, mientras que se incrementan las ganas de Lucía de irse de la casa.

Sin embargo, para Gran Hermano nunca es suficiente por lo que se le sumó el enojo de Santiago del Moro por la falta de respuestas de los participantes ante sus preguntas en la casa. Seguido a eso, el conductor ingresó a la vivienda y compartió un momento agradable con los concursantes aunque le tocó atravesar uno no tanto con Furia.

Lo que pasó fue que la doble de riesgo se enojó y le gritó a Santiago del Moro en medio del vivo : “No me digan que me calle”, disparó. Esto generó indignación por parte de sus compañeros que no le perdonaron el exabrupto con el conductor del programa en pleno vivo.

Sin embargo, por estas horas, se conoció una encuesta para saber a quién votaría la gente en caso de repechaje y los resultados fueron realmente sorprendentes, ya que se pudo ver a Alan como el favorito absoluto por parte del público, que el 42,6% apoyó al oriundo de Chivilcoy.

¡Alan es el favorito! Con el 42,6% fue el más votado para ingresar a la casa de Gran Hermano en un supuesto repechaje

Pensando en un un supuesto repechaje, el público eligió de la siguiente manera: Entre los hombres, el más votado fue Alan con el 42.6%, siendo el preferido; seguido por Hernán con 22.9%, Williams con 19.9% y Axel con 14.6%. Por el lado de las mujeres, la elegida fue Catalina con 61.8%, muy lejos de sus rivales. La siguieron Denisse con 22.4%, Isabel con 13.8% y Florencia con 1.9%.

Todo esto se da tras la increíble salvación de Martín, líder de la semana, a Furia, enviando a Virginia a lista de nominados, por lo que la casa de Gran Hermano quedó prendida fuego, dado que todos quieren seguir en carrera y están dispuestos a todo o nada.