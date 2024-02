Una amiga de Nito Artaza contó un secreto de su divorcio con Cecilia Milone

La historia de amor entre Nito Artaza y Cecilia Milone parece haber tenido un punto máximo de quiebre hace unas semanas cuando advirtieron su crisis de pareja. La trama fue elevando de tono, al punto de que hoy se dice que ella ya le habría pedido el divorcio.

El nombre de Ana Pelais se hizo presente durante las últimas horas, ya que en medio de la temporada de verano esta amiga cercana advirtió que el comediante se estaría por divorciar de la actriz, como parte de un matrimonio que ya parece no tener punto de retorno.

En A la tarde, el programa de Karinna Mazzocco por América TV, buscaron la palabra de la mujer, quien trató de defender su postura ante la bomba que soltó sobre esta separación entre Nito Artaza y Cecilia Milone.

Además de ser amiga del humorista, Ana Pelais también es la nueva novia de Miguel Ángel Cherutti, por lo que se entiende que estaría del lado del humorista. Sin embargo ella dijo ser objetiva: "Yo soy una persona totalmente libre, nadie me dice lo que tengo que decir y mucho menos lo que no...".

"No tengo ninguna limitación. Yo ayer estuve en el teatro y no había ningún móvil ni ninguna cámara. La relación con Nito es excelente, eso sí es de buena fuente, porque eso es lo que sucede realmente", se defendió la mujer por la bomba que había trascendido horas antes.

Por su parte, Luis Bremer ratificó la información que había dado su compañero Diego Esteves: "Ana, a favor tuyo, lo que empezó siendo un ida y vuelta porque la compañía no venía a Mar del Plata, terminó siendo la confirmación de lo que dijiste: Diego Esteves se comunica con un abogado que le confirma que Milone había presentado el divorcio".

Cecilia Milone y Nito Artaza se separaron después de 24 años de relación.

"Hay algo que la gente que conoce sabe de mí, y es que yo no miento. Si hay algo que no lo sé no lo digo, pero no invento", agregó Ana Pelais, que luego, al ser consultado por cómo se lo habría tomado él, lanzó un dato relevante. ¿Nito Artaza no está triste por esta ruptura con su esposa?