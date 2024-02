La primera separación de la China Suárez y Lauty Gram: “Se re picó”

Desde hace tiempo que existen los rumores de romance entre la China Suárez y Lauty Gram, los cuales comenzaron a surgir con fuerza desde que la actriz concluyó su historia de amor con Rusherking. Sin embargo, ahora se dice que estarían atravesando su primera crisis y separación.

La potencial separación entre la China Suárez y Lauty Gram la dio a conocer Pochi de Gossipeame a través de sus redes sociales, y luego de mostrar que los jóvenes dejaron de seguirse en Instagram. Este es un detalle que, en tiempos de tecnología y plataformas, parece ser clave.

La evidencia de que la China Suárez y Lauty Gram ya no se siguen en redes.

“¡Claramente, acá se picó todo!”, escribió la influencer junto a una captura de pantalla que realizó, mostrando que ambos dejaron de seguirse en la red social de la camarita. ¿Será un detalle que evidencia la ruptura de la pareja de famosos?

“Alguien me había contado que cuando él se presentó en la Costa, lo habían visto llorando por la China, y la dejé pasar. ¡Ahora me cierra todo!”, agregó Pochi, dando a entender que el joven cantante estaría pasando un mal momento con la ex Casi Ángeles.

Si bien nunca confirmaron su relación, la China Suárez y Lauty Gram dieron mucho de qué hablar por su complicidad, los mensajes en redes sociales, las vacaciones juntos y algún que otro drama con la ex del cantante, Madison Segretti.

Desde que rompió su relación con Rusherking, la intérprete no ha blanqueado ninguna relación a pesar de haber sido vinculada a varios personajes durante este último año. No obstante, con Lautaro González Cadicamo se dio otro tipo de química y algunas coincidencias expusieron algo más entre ellos.

¿Peleados? La China Suárez y Lauty Gram estarían distanciados.

La China Suárez y Lauty Gram ya no se venían ocultando en este último tiempo y se mostraban cada vez más en público. De hecho hace unos días ambos asistieron juntos al cumpleaños de Lizardo Ponce, donde casualmente se cruzaron a Rusherking.

En su momento, Paula Varela contó el mal momento que vivió el trapero en esa fiesta: “Rusher estaba en su salsa, bailando, contento. De repente, la China cruzó la puerta descocada cuál adolescente, con su novio Lauty Gram. Apenas llegó con su desparpajo, dicen que Rusher la vio y dio pena. Bajó la mirada, se puso re triste”.