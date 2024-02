La mujer que sería la tercera en discordia entre Daniel Osvaldo y Daniela Ballester

Hace unas semanas, Daniel Osvaldo y Daniela Ballester se robaron toda la atención luego de haber confirmado su relación, que en realidad llevaban tres meses juntos ya, sin que nadie se haya enterado. Luego de haber enfrentado rumores sobre su supuesta separación, la periodista había salido al cruce hablando sobre las especulaciones de su ruptura. Ahora, entró en escena la mujer quien sería la tercera en discordia entre el exjugador de fútbol y la conductora.

Cabe recordar que hace unos días, la periodista de espectáculo Marcela Tauro había brindado una información sobre la pareja luego de que se propagaran los rumores de separación. "Dejaron de seguirse en las redes, y eso es llamativo, Daniela Ballester y Daniel Osvaldo", dijo la presentadora. "Algunos van por más y dicen que se habrían bloqueado. Yo no tengo. Para mí no están bloqueados, eh...", concluyó Tauro.

Daniel Osvaldo y Daniela Ballester están atravesando po runa crisis de pareja. Foto: Instagram/ Daniela Ballester

Ahora, Daniel Osvaldo vuelve a colocarse bajo el ojo público luego de que fuera acusado de serle infiel a Daniela Ballester. El exfutbolista es famoso por haber tenido varios romances, entre los que se encontraba su relación con Giannina Maradona, que parecía que serían una pareja eterna por cómo se demostraban su amor. Y es que tuvieron muchas idas y vueltas, pero siempre terminaban juntos, aunque ya hace tiempo terminaron rompiendo definitivamente y él se refugió en los brazos de otra mujer.

La mujer que contuvo a Daniel Osvaldo fue, quien hasta ahora sería su novia, la periodista Daniela Ballester. La pareja había confirmado su romance publicando a través de sus redes sociales una foto de ambos declarándose su amor. Luego de haber pasado unos días de vacaciones, una reciente ola de rumores hizo que se desate una nueva polémica. ir bien entre ellos. Pero hace horas se desató una gran polémica.

Con esta foto Daniel Osvaldo y Daniela Ballester habían confirmado su romance. Foto: Instagram/ Daniela Ballester

Y es que ahora, Florencia, quien sería la tercera en discordia entre Daniel Osvaldo y Daniela Ballester, habló con el programa “Socios del Espectáculo”. “Hablé con él el lunes 22 de enero, por su cumpleaños, no lo conocía en persona, pero hablábamos por redes hace un tiempito. En pandemia también estuvimos mensajeándonos", reveló la joven.

La tercera en discordia entre Daniel Osvaldo y Daniela Ballester

En la misma charla, Florencia realizó fuertes declaraciones sobre su supuesto vínculo con Daniel Osvaldo. "Hubo intercambio de videítos. Tuvimos sexting. Yo no sé si está en pareja o no, ese no es mi problema, el que es pirata muere pirata", dijo.

Tras estos dichos de la supuesta tercera en discordia, Daniel Osvaldo no se ha pronunciado todavía, manteniéndose de esta manera al margen de toda polémica, mientras que Daniela Ballester tampoco ha dicho nada al respecto, manteniendo así el asunto en privado.