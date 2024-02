La decisión de Raquel Mancini que cambió su vida y que la hundió en la depresión

Sabido es que en marzo, Maite Peñoñori armará las valijas y se irá del país. En LAM hablaron de la decisión de la panelista y fue Raquel Mancini quien sorprendió con una revelación sobre un momento que la dejó en una profunda depresión.



Sucede que la Angelita recordó cuando recibió una propuesta de trabajo, que la llevó a instalarse en México. “A mí me contrataron para Televisa y me fui tres años a vivir al DF. Los fines de semana eran tremendos. Por suerte, mis viejos tenían la posibilidad de viajar seguido”, comentó.

Raquel Mancini.



En ese contexto, Raquel Mancini contó que, en ese periodo, entabló una gran amistad con Alfio “El Coco” Basile, quien por ese entonces era el entrenador del América de México. Fue su padre quien le presentó al director técnico.



“Coco estaba en el Club América. Mi papá me lo presentó y le dijo: ‘Llevala al club los domingos’. Los domingos eran tremendos. Una depresión. Pero bueno, le puse una garra terrible, trabajé allá, hice un programa y estudié neutro”, confesó Raquel Mancini.



“Yo sabía que no me iba a quedar. Yo quería ver los piqueteros, sentir los olores de acá, estar con mi familia. Me volví, ya no aguantaba más”, agregó luego la panelista de LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito.

Raquel Mancini. Foto: captura de TV.



Por otra parte, Raquel Mancini se emocionó al ver una nota que su hermano Rafael le concedió a Carmen Barbieri para Mañanísima. Allí, la panelista habló de su cuenta pendiente en la vida: la maternidad.



“Gracias a él tengo a mis hijos que nunca pude tener, que es lo que más deseo en mi vida”, reconoció Raquel Mancini. “Los hijos de él son mis hijos, así que te amo Twiggi, amo a Augusto, a Luis, a toda mi familia. ¡Gracias!”, cerró.