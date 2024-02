El periodista de TN Nacho Otero contó cómo encaró su cambio físico: "Pesaba 135 kilos y..."

En apenas 8 meses, el periodista Nacho Otero impactó a los televidentes de TN y a todos los que lo rodean con un drástico cambio físico: tras adoptar distintos hábitos de alimentación y ejercicio, logró bajar 45 kilos.

En diálogo con LAM, el sobrino de Luis Otero contó cómo fue ese proceso que lo llevó a mejorar su calidad de vida y cuál fue el detonante de esa decisión que fue clave para salir de una situación de salud que, explicó, se agudizó luego de la pandemia.

“No tuve un momento puntual pero sí te digo que después de la pandemia tuvimos una crisis existencial en todo el planeta”, indicó el comunicador al cronista del ciclo de América, y especificó: “Después de la pandemia me dio un ataque de ansiedad. Me desperté para ir al baño un día a la mañana y tenía vértigo, no sé qué era lo que estaba pasando”.

El presentador de TN todavía no sabe si fue la pandemia el motivo de su aumento de peso, aunque indicó: “Si bien yo ya venía con sobrepeso, llegué a pesar en la pandemia 135 kilos y para que te des una referencia son 45 kilos de más de lo que peso ahora, que estoy pesando 90, es mucho”.

Nacho Otero en el 2020. Instagram Nacho Otero.

Y precisó detalles de su estado de salud en aquel momento: “Es sobrepeso, no estamos hablando de unos kilitos por la ropa, estamos hablando de que yo en esa época tomaba seis pastillas, teniendo en ese momento 35 años”.

La necesidad de encarar un cambio lo antes posible se intensificó cuando nació León, el primer hijo del periodista. “La ansiedad se generó porque cuando yo fui papá me empecé a plantear un montón de cosas y entre ellas la finitud, porque ser joven es sentir que no te vas a morir nunca”, recordó.

Así está hoy el periodista de TN, tras bajar 45 kilos. Instagramm Nacho Otero.

“Cuando fui papá y me pusieron a mi primer hijo León en brazos, tengo dos, me salió un pensamiento que es como una voz interna y a mí me dijo ‘no te podés morir’, lo cual fue terrible porque es algo que no controlás y me generó ansiedad”, detalló.

Para ilustrar cómo estaba en aquel momento, Nacho precisó que en pandemia había entrado en grupo de riesgo por su nivel de sobrepeso sumado a su prediabetes. Además, roncaba y tenía apneas de sueño. La experiencia de la paternidad llevó al periodista a encarar un cambio hacia una vida más saludable. Instagram Nacho Otero.

“En el trabajo que me digan gordo no me afectaba, pero donde sí yo salía deprimido era cuando alguien me decía ‘te lo digo por tu bien, estás gordo y tenés que bajar de peso’, yo ya sé eso”, rememoró, pero reveló que la realidad le estallaba en frente cuando se le dificultaba encontrar ropa: “con 45 kilos de más no hay ropa que te entre y eso está mal porque una cosa es que tengas un problema y otra es que no te puedas vestir”.

El antes y el después de Nacho Otero tras bajar 45 kilos

Al arrancar el año, Nacho Otero publicó un posteo sobre su cambio de vida, con fotos del antes y el después. “En el último año muchos me preguntaron que hice para bajar de peso o incluso si estaba bien de salud. La respuesta es: ¡estoy mejor que nunca!”, dijo.

“Pero hace no mucho tiempo atrás estuve mal. Me abandoné, engordé muchísimo y llegué a pesar 135 kilos. Luego de una crisis de ansiedad que me llevó a un punto límite decidí cambiar mi vida”, aclaró. Nacho mostró su cambio físico. Instagram.

“¿Qué hice? Dieta keto, ayuno intermitente, entrenar y volver a jugar al tenis. Esas fueron las cosas que me sirvieron a mí. Sin embargo, no son las únicas que funcionan y cada uno puede elegir sus herramientas”, cerró Nacho, contento con el resultado de su esfuerzo.