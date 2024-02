Antonio Laje adelanta cómo será su nuevo y esperado programa en LN+

A días de debutar en la pantalla de LN+, Antonio Laje habló en una entrevista sobre su nuevo desafío laboral tras una década de labor en canal América, y dio detalles sobre la estructura que tendrá +Mañana, el ciclo de cuatro horas diarias que conducirá de lunes a viernes.

“Estoy muy nervioso por el comienzo del nuevo programa. Será como cumplir el sueño del niño, ya que se trata de estar en la marca de medios de más prestigio de la Argentina, es algo fascinante y de mucha responsabilidad”, comenzó Antonio Laje en diálogo con Pablo Mascareño para La Nación.

Luego, sobre el programa que tendrá en LN+ de lunes a viernes de 6 a 10, Laje enfatizó: “Es empezar de vuelta. Una prueba más”. En tanto que sobre su atención a las mediciones, el conductor aclaró: “El rating me preocupa, pero uno hace mejores programas cuando no está pendiente de eso; hace mucho tiempo aprendí a no mirarlo”.

Por otro lado, sobre la estructura que tendrá su ciclo de cuatro horas diarias en LN+, Antonio Laje anticipó:. "Nos planteamos hacer un programa con dos tiempos: de 6 a 8 tendremos un ritmo muy picado, ya que la gente suele estar algunos minutos frente al televisor antes de comenzar sus actividades. De 8 a 10 vamos a ir en busca de algo más tranquilo, con temas de fondo y entrevistas. Más allá de eso, siempre busco manejarme con sentido común, ya que hay mucha violencia generalizada. Ante eso, me interesa ir por el medio".

Antonio Laje se suma a la programación de LN+. Foto: Captura de video América TV.

Antonio Laje estará muy bien rodeado en +Mañana, ya que lo acompañarán la periodista y locutora Malena de los Ríos, la economista Lara López Calvo, el periodista Darío Mizrahi, el periodista político Rubén Rabanal, en la actualidad estará Juan Pablo Zanotto, Nacho López Amorín en las noticias sobre el clima, y Emiliano Espinoza en deportes.

En otro tramo de la entrevista, cuando Pablo Mascarreño le preguntó a Antonio Laje si en términos de la arruinada civilidad que atraviesa nuestro país, Javier Milei es la solución o agrega combustible, el conductor respondió frontal:. "No lo sé, pero es el presidente que se votó y tiene cuatro años de mandato. Y es responsabilidad de todos –incluidos la dirigencia política y la sindical, el periodismo y toda la ciudadanía– que le vaya lo mejor posible. Pero uno ve a una clase dirigente que está haciendo todo para voltearlo".