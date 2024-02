Dónde vive Silvestre, el hijo mayor de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela

En agosto de 2023, Gonzalo Valenzuela reveló que Silvestre, su hijo mayor con Juana Viale, de 16 años, padece epilepsia. Una enfermedad que se le declaró al adolescente cuando tenía 12 años, en plena pandemia, cuando su papá decidió construir una casa en la zona de Maitencillo, en Chile.

Buscando una vida más relajada en medio de la naturaleza y de cara al mar, Gonzalo Valenzuela levantó su nuevo refugio donde hoy sus hijos con Juana Viale, Silvestre y Alí, viven durante una buena parte del año.

La casa en Maitencillo, Chile, donde vive Silvestre Valenzuela. Captura video.

Allí, entre el cielo y el mar, el actor chileno armó un espacio lleno de bohemia donde conviven materiales reciclados y nobles, como la madera; y donde los recuerdos, el arte y distintos objetos dan cuenta de un vida activa en la que las experiencias y las historias tienen un lugar protagónico.

"Nunca veraneé por esta zona, o estuve por acá", contó la ex pareja de la nieta de Mirtha Legrand en “De tú a tú”, un programa chileno que retrata a sus entrevistados en su hogar, generando un clima íntimo y distendido. "Mis amigos, Diego Muñoz, y otro, vieron este terreno y les faltaba uno para comprarlo, lo vine a ver y ahora es mi casa hoy en día", comentó “Manguera”.

Gonzalo Valenzuela abrió las puertas de su casa donde vive con sus hijos. Captura video.

La casa donde crecen Silvestre, Alí y Anka (la hija que el artista tuvo con la actriz chilena María Gracia Omegna), está repleta de fotos de la familia, incluidos los parientes que ya no están, y en varios rincones se ven las pinturas que llevan la firma del primogénito de Gonzalo y Juana Viale.

El living de Gonzalo Valenzuela, lleno de recuerdos y dibujos de su hijo Silvestre.

El día en el que Gonzalo Valenzuela habló de la enfermedad de Silvestre

Como parte de la campaña La actuación de tu vida y junto a la neuróloga Keryma Acevedo, promovida por la Liga de la Epilepsia en Chile, Gonzalo Valenzuela habló del particular caso de su hijo Silvestre.

Recordando el momento en el que Silvestre tuvo su primer ataque epiléptico, el actor confesó: "Fue súper fuerte. Yo estaba acá, en mi casa, y mis hijos me pidieron dormir en mi cama. Cuando me fui a acostar, desperté con unos golpes y no entendía qué estaba pasando”.

El ex de Juana Viale se instaló en Maitencillo, Chile, con sus hijos.

“Silvestre estaba en un estado irreconocible. Se me paralizó el cuerpo, lo agarré en brazos para que su hermano no despertara. Pensé que se me había muerto en un minuto, estaba pálido, con los labios morados. Estuvo inconsciente mucho rato después del ataque", agregó.

Y tras ese primer ataque, el hijo de Juana Viale tuvo que ser internado: “Fueron cuatro días de espera muy angustiantes, de los resultados, empieza uno a descubrir un mundo nuevo. La incertidumbre es un lugar muy complejo de habitar".