La violenta reacción de Daniel Osvaldo con un periodista que quiso entrevistarlo

A finales de diciembre pasado, Daniel Osvaldo y Daniela Ballester hicieron público su romance. Desde ese momento, sus redes sociales son terreno de dedicatorias y tiernas imágenes que afianzan su relación.

Obvio que la noticia sorprendió, ya que nadie se esperaba que el ex de Jimena Barón, con quien tiene un hijo, le pusiera punto y final a su romance con Giannina Maradona.

En las últimas horas el exfutbolista se mostró incómodo cuando un cronista de Intrusos (América) lo abordó mientras esperaba en su auto a su pareja.

"¿Cómo va, Dani, bien? Simplemente viniste a buscar a Daniela", comenzó expresando el notero. "Qué rompepelotas que son, loco, ¿todos los días van a venir? Es bastante de mal gusto que vengan siempre al lugar de trabajo. porque la pueden complicar a ella en el trabajo, ¿entendés?", respondió de muy mala gana Osvaldo.

Daniel Osvaldo y Daniela Ballester.

Luego, agregó: "Estamos de novio, estamos felices, estamos contentos. ¿Qué más quieren? O sea, nosotros no somos públicos, ni chimenteros ni nada por el estilo. Cuando la gente te dice que no quiere hablar, no quiere hablar. Tenés que respetarla. Lo que pasa es que el respeto ustedes no lo conocen. Yo no quiero hablar con ustedes, ¿cuántas veces te lo dije? Ahora que hablé qué hacés, ¿venís mañana?".

Fue en ese momento que salió Ballester e ingresó al vehículo. Acto seguido, el cronista se dirigió al asiento del acompañante para hablar con ella: "¿Hubo terceros en discordia?", le preguntó, y Daniel volvió a meterse: "No, ¿ves que sos un boludo?", señaló, cerrando violentamente la puerta del vehículo.

Luego de lo sucedido, Osvaldo se expresó con un escrito en sus redes sociales: "Quiero vivir en un país donde la gente me respete. Un país donde la gente sea gente y no buitres maliciosos. Y para colmo, si me defiendo del acoso constante y las mentiras que se dicen sobre mi persona, el equivocado soy yo", comenzó compartiendo.

"¡Todo ese veneno les va a volver! Ojalá hagan mucha plata hablando pestes de los demás. ¡Se la van a tener que gastar en remedios para no morirse! ¡No hay cura para ola maldad!", finalizó.