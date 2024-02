El motivo por el cual Isabel casi queda fuera de Gran Hermano 2023

El pasado domingo, Gran Hermano 2023 tuvo su Gala de Repechaje, noche donde reingresaron tres participantes a "la casa más famosa del mundo". El público hizo sus elecciones y quienes regresaron al programa fueron: Catalina Gorostidi, la jugadora que más votos obtuvo para volver; Joel Ojeda; e Isabel de Negri.

Estos concursantes regresaron al reality con una gran ventaja: ver el juego desde afuera. Santiago del Moro les advirtió a quienes volvían que no podían revelar nada de lo que vieron mientras no se encontraron en la casa, regla que Isabel terminó desacatando.

La mujer volvió a Gran Hermano 2023 el pasado domingo. Créditos: captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina.

Si bien De Negri cuando reingresó al programa le dijo a sus compañeros que no podían brindar información de lo que habían visto, este martes la mujer quiso pasar desapercibida advirtiéndole a Lisandro Navarro sobre ciertos aspectos de la casa, pero Gran Hermano "lo ve todo" y la participante recibió sanción.

La emisión de este martes comenzó con sobre rojo, "negro debería ser", dijo Santiago del Moro sin paciencia. "Hay sanción. ¿Y saben por qué el sobre no es negro? ¿Y por qué no dice 'hay expulsión'? Porque a la jugadora en cuestión no se le avisó nada previamente, es decir, no tiene una sanción previa", contó el conductor.

En el inicio de la emisión de este martes, Santiago del Moro enseñó el sobre rojo y anunció que habría sanción. Créditos: captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina.

"O sea que era digno de expulsión...", dijo Gastón Trezeguet, a lo que del Moro le respondió: "Sí. Si hubiera tenido una sanción previa, si previamente hubiera metido la pata y se le hubiera llamado la atención".

En el video que mostraron en el programa se puede ver a Isabel contándole información del afuera a Lisandro, haciendo mímica. Y aunque el jugador trató de evitar este momento para que la participante no recibiera un castigo, en la noche de este martes Isabel se enteró de su destino en la casa.

Este fue el grave error que cometió Isabel al volver a la casa de Gran Hermano 2023

"Quiero dirigirme a las personas que este domingo reingresaron a la casa. Ustedes saben que el reglamento es muy claro acerca de la prohibición de brindar información del afuera. Isabel, Catalina, Joel, se han ganado el derecho de volver a participar del juego, pero con la condición de respetar esta normal esencial", empezó diciendo Big Brother.

Allí, se dirigió a De Negri: "Hoy a la mañana acudiste al confesionario, luego de una charla que tuviste con Lisandro en donde me manifestaste tu preocupación acerca de algunos comentarios que podrían ser interpretados como información que no debías brindar. Me tomé el trabajo de revisar en detalle esa charla y advertí que tu intención fue darle a Lisandro un mensaje proveniente del afuera. Es más, haciendo mímica con tus labios revelaste que se trataba de un mensaje de Mili, la novia de Lisandro".

Y sentenció: "Te comunico, Isabel, que cometiste un grave error, una grave falta. Isabel, debido a esta desobediencia, te informo que ya estás nominada, no podrás votar ni ser salvada por el líder de la semana. Además, te advierto que estaré prestando mucha atención a tus conversaciones. Si vuelve a suceder una situación similar, tomaré medidas más severas".