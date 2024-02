Violeta Urtizberea contó cómo fue Fernán Mirás como padrastro

'Almorzando con Juana' se convirtió en un clásico de los domingos al mediodía para los argentinos que disfrutan de las mesazas que propone Juana Viale. En esta oportunidad, tuvieron el lujo de estar presentes Roberto Moldavsky, Agustina Cherri, el streamer Grego Rosello, el meteorólogo José Bianco y Violeta Urtizberea.

Como es de costumbre, las charlas siempre son amenas y dan lugar para confesar cosas del pasado como lo hizo Violeta Urtizberea que recordó su extraña relación que tuvo, hace un largo tiempo ya, con el reconocido actor, Fernán Mirás, cuando esté entabló una relación con su madre.

Violeta Urtizberea estuvo de invitada en Almorzando con Juana y contó detalles de Fernán Mirás como padrastro // Créditos: IG - @violeurtizberea

El tema salió cuando la conductora del magazine de El Trece le preguntó a Violeta Urtizberea cómo fue trabajar en la película 'Casi muerta' con Fernán Mirás. En ese momento, la joven respondió: “Fue increíble, Fernán fue mi padrastro. Cuando mi mamá me tenía a mí de 3 años se puso a salir con él y vivimos juntos cinco años, de mis 3 a mis 8 años”.

Por esos tiempos, Gabriela Ferreyra, mamá de la actriz y ex pareja de Mez Urtizberea, tenía 28 años mientras que Fernán Mirás tenía a penas 18, una importante diferencia etaria que poco influyó, dado que la relación tuvo sus grandes momentos y varios años.

Además, en la mesaza de Juana Viale, Violeta Urtizberea también resaltó: “Fue un gran padrastro, yo cada vez que amigas o amigos me cuentan que están ejerciendo de padrastros o madrastras les digo ‘mirá que tenés una labor increíble y podés cambiarle la vida a un niño o a un adolescente”.

Mientras que tuvo oportunidad de comentar muy seria: "Yo también tuve una madrastra de parte de mi papá en mi adolescencia que me abrió un mundo alucinante, no tiene por qué ser un rol tenso. Saber que vos podés tener una participación en la vida de ese niño está bueno”.

"Fue un gran padrastro", confesó ssVioleta Urtizberea respecto a Fernán Mirás // Crédito: IG - @violeurtizberea

Para culminar con la temática, ante la mirada y escucha atenta por parte de los invitados a 'Almorzando con Juana, Violeta Urtizberea explicó con un gran cariño que se hizo nota: "Fernán fue un gran padrastro, filmábamos, hacíamos películas y pintábamos porque él es pintor. Yo siento que soy actriz gracias a él, me mentó mucho en lo artístico”.

Finalmente, la hija del grandioso actor Mex Urtizberea, resaltó: "Lo seguí viendo toda la vida porque cuando se separó de mi mamá no vas a romper ese vínculo y me tocó estar en la película que producía y cuando me la ofreció ¿qué le voy a decir que no?”