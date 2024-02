Quién es Héctor Cavallero, la excéntrica vida del nuevo director general de Radio Nacional

Héctor Cavallero, empresario musical, teatral y cinematográfico con una vida muy exuberante, es el nuevo flamante Director de Radio Nacional Argentina. Con una extensísima trayectoria dentro de los medios artísticos, el empresario de 81 años se destacó por ser uno de los productores más importantes del país y trabajar con estrellas mundiales.

Bajo su producción, en 1978, llegó a Argentina la gran Liza Minnelli, Gloria Gaynor y Luciano Pavarotti, además de a Chick Corea También, entre tantos trabajos, llevó a Kiss y a Queen a Puebla, México y hasta fue artífice del reencuentro de Seru Giran en dos recitales en River que fue la primera vez que una banda nacional llenaba el Monumental. Entre sus pergaminos también se destaca la visita, en 1993, de Michael Jackson al mismo estadio de su amado club de Nuñez.

Sin dudas que Héctor Cavallero tiene un sinfín de pergaminos en su extensa trayectoria dentro de los medios de comunicación y ahora tendrá el desafío, ante tanta incertidumbre con los medios públicos, de manejar los hilos de las 50 emisoras de Radio Nacional en toda Argentina.

Michael Jackson llegó a Argentina de la mano de Héctor Cavallero.

Al respecto, en le programa "Mañanas de Verano" que va por dicha emisora en Capital Federal, el empresario habló sobre los ejes de su gestión “la designación parte de la intervención de la radio, me llamaron para ver si aceptaba este desafío, me encantó la propuesta de poder colaborar con una nueva etapa de la radio y estoy trabajando para armar la nueva propuesta, no solamente para Buenos Aires sino para las radios de las provincias de todo el país”.

Sobre una posible privatización, tras la llegada de Javier Milei, enfatizó que “no tengo ninguna información sobre la privatización, yo tengo la orden de hacer la mejor radio posible y ese es mi objetivo, después me irán diciendo como siguen los medios públicos”.

"Estoy pensando en el trabajo, porque se terminaron todos los contratos en diciembre y buscamos tratar de recuperar todo lo bueno de la radio, es decir, todo lo destacado y empezar a sumarle cosas de interés que sea una radio comunicativa donde hablemos de espectáculos, que hablemos de deportes, de información general” y agregó “en el área de militancia de ninguna naturaleza, porque las radios no están pensadas para eso, no es una radio del estado es una radio pública y de Argentina, para que no se utilice como fines político y eso lo tengo como base principal”, agregó Cavallero.

Valeria Lynch, Susana y Carmen Barbieri: una vida repleta de amores con famosas

Su primera relación pública fue con Susana Giménez. En 1969 una joven Susana de 25 años daba sus primeros pasos en los medios comunicación y tenía una relación con Cavallero con quien tuvo un "amor a primera vista", según contó el empresario varias veces. Además de su pareja, también fue su representante.

Tras su amor con Susana llegó su relación con Pata Villanueva, exmodelo, vedette, empresaria, animadora y actriz argentina, sex symbol de la década del '70 y '80. Su relación se terminó al tiempo y comenzó a salir con Valeria Lynch -que todavía ni se llamaba así- con quien se casó y tuvo dos hijos estando juntos hasta 1995. Susana Giménez junto a Héctor Cavallero, quienes fueron pareja.

Hace menos de un año se conoció que entre sus amores también estuvo Carmen Barbieri. “En ese momento, Héctor estaba ‘ en crisis’ con Valeria. Yo estaba re enamorada de él pero que enamorada estaba de tal manera que cuando terminamos nuestra relación…cortita, chiquita porque fue un impasse en sus vidas, uno de los tantos que tuvieron…después terminaron separándose”., explicó tras una confusión en su programa, aunque aclaró que en al actualidad "lo amo a Héctor como un amigo”.