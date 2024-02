La reacción de Romina Uhrig al ver a Nacho y Coti a los besos

La casa más famosa del país siempre deja parejas mediáticas. Desde la primera edición, con Gustavo Conti y Ximena Capristo, hasta la actual que está transcurriendo por estos momentos. Pero sin dudas, la temporada pasada tuvo a Coti y a Conejo Quiroga como uno de los romances más destacados.

Si bien no terminó de la mejor manera, Coti sigue conquistando corazones. En esta oportunidad, este sábado por la noche, se la vio a los besos con su ex compañero y ex novio de, su supuesta amiga, La Tora Villar, Nacho Castañares. Esto provocó una inesperada reacción de la exhermanita, Romina Uhrig, quien habría estado vinculado con el joven.

El incidente fue compartido en las redes sociales de LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América TV, donde se observa a Nacho y Coti abrazados en la barra de una disco, intercambiando un breve beso mientras disfrutaban de algunas bebidas.

Como era de esperar esto trajo cientos de comentarios y abrió la puerta a nueva polémica, dado que, cabe destacar, a mediados de noviembre del año pasado trascendió la versión de que la correntina habría tenido un romance con su excompañero de reality mientras este aún estaba en pareja con La Tora Villar, pero en su momento, la influencer se ocupó de desmentirlo.

En dicha oportunidad, Ángel De Brito deslizó: “Me cuentan que Coti también se apretó a Nacho estando con la Tora. Hizo todo el casting de Gran Hermano”, luego de que trascendiera que la mediática también se habría dado unos besos con Marcos Ginocchio. En ese sentido, Coti le dejó un mensaje a sus más de dos millones y medio de seguidores de Instagram. “Me veo obligada a hacer estas historias porque se están diciendo cosas que nada que ver. Se están diciendo cosas que no pasaron. Cuando es algo que no es así, yo salgo a desmentir. Si no, me quedo callada, porque sé cómo son las cosas”, sostuvo, antes de referirse puntualmente a los rumores.

“No pasó nunca, ni va a pasar tampoco. Yo la quiero con todo mi corazón a la Tora, estuvo para mí en un momento en el que yo estaba mal también. No estuve con Nacho, jamás, no se me pasó por la cabeza tampoco. Siempre lo vi como un amigo y de hecho casi nunca nos cruzamos en la Bresh y siempre que lo vi estaba Lucila con él”, explicó Coti. Pero un nuevo rumor aparece y crece poco a poco lo cual no le gustó nada a Romina Uhrig quien se habría mostrado muy cerca del exhermanito y le estaba robando el corazón.

Al trascender estas imágenes más que elocuentes, Romina Uhrig lanzó: "Siempre le gustó”, con relación a Nacho y su postura acerca de Coti.

Por su parte, Coti había declarado: "Sé que hay una persona inventando muchas cosas para ensuciarme. Ya hablé con Lu y estoy hablando con Nacho también, estamos todos en shock por esto, es una situación muy delicada pero por suerte quedó todo bien. Yo estoy muy tranquila porque el de arriba que lo ve todo y dejo todo en sus manos”, concluyó.