Con qué la está volviendo loca a Agustina Cherri su hija mayor

Desde hace un largo tiempo que el programa de Juana Viale se transformó en el clásico de los mediodías de los domingos, ya que, con sus mesazas súper concurridas junto a los famosos más importantes comparte de un momento agradable y donde incluso se abren a hablar como nunca antes y entretienen a las familias argentinas

En esta ocasión, estuvieron como invitados Roberto Moldavsky, Violeta Urtizberea, al streamer Grego Rosello, el meteorólogo José Bianco y Agustina Cherri. Esta última, mamá de cuatro criaturas y protagonista de Votemos en la calle Corrientes, habló de todo y reveló cuál es el drama que vive, por estos días, con su hija mayor, Muna Pauls, producto de su historia de amor con el actor Gastón Pauls.

Agustina Cherri mantiene una relación muy cercana con su hija mayor, Muna Pauls // Créditos: IG - @munapaulscherri

Agustina Cherri, además de ser una exitosa actriz, es reconocida por ser una madraza de cuatro hermosos niños. La mayor es Muna Pauls de 14 años, seguida por Nilo Pauls (13), mientras que tiempo más tarde nació Alba (4) y hace unos meses, Bono, el menor de su relación con Tomás Vera.

Sin embargo, en los últimos días la artista argentina vive unos días agitados, dado que la joven de 14 años, que la rompe como cantante en las redes, está muy cerca de cumplir sus 15. Eso implica que le deba organizar una fiesta a todo trapo y que la celebrarán junto a familiares y amigos el próximo 14 de marzo.

Pero así como se ocupa de Muna Pauls, también debe hacer lo mismo con el pequeño Bono, el último hijo que tuvo sobre finales de 2023. Con dos edades muy dispares, Agustina Cherri tiene que estar atenta a todos los detalles y eso le generó ciertas complicaciones.

“Tengo muchas edades distintas. Organizando el cumpleaños de 15... Ya. Fiestón... ¡Me estoy volviendo loca!”, contó la actriz. Entendiendo su situación, Juana Viale, que también es mamá, le refutó con una pregunta a modo de consuelo: “Sí, ¿no? Muchas organización”.

Muna Pauls, la hija mayor de Agustina Cherri, está a días de cumplir 15 años y disfrutar de una gran fiesta junto a sus seres queridos // Créditos: IG - @munapaulscherri

“No sabía que era tan difícil. Porque yo nunca me casé, que es lo más parecido. Triple vestido. Me está viviendo. No sabés lo que es... Muy divertido pero demanda mucha energía”, expresó Agustina Cherri, con algo de nerviosismo y entusiasmo ante semejante evento por delante.

Pese a ello la adolescente se encuentra al tanto de todo y no deja que le se escape ninguno de sus pedidos: “Está en todos los detalles. El catering, la bebida, lo que canta, quién va a actuar. ¡Todo! ¡Tiene tres cambios de ropa! Las ideas de mi hija... ¡Muna te amo!”, cerró la actriz muy feliz.