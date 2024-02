Carmen Barbieri reveló su horrible experiencia en las apps de citas

Hace unos días nada más, Carmen Barbieri fue noticia en el plan amoroso cuando se conoció que tuvo un fugaz romance con Miguel del Sel, quien incluso habló muy bien de ella y del tiempo que compartieron, aunque no haya sido muy prolongado.



“Con Carmen estuvimos picoteando un verano, en un avión, sigue siendo un bombón y divina”, comentó el actor cuando le preguntaron cómo recordaba hoy por hoy su romance con la conductora de Canal 13.



Luego, quien dio su versión fue la propia Carmen Barbieri, en Los 8 Escalones, el ciclo en el que es panelista. Allí, precisó en qué momento puntual se dieron sus encuentros con Miguel del Sel, ante las sospechas de algún tipo trampa.



“Ni él se enamoró de mí ni yo tampoco. Éramos muy jóvenes, jugábamos y salíamos. Fue una relación fugaz, en un impasse que tuve entre el doctor y Santiago Bal. Yo no soy infiel. Infidelidad, no”, aclaró la conductora.



En ese momento, aprovechando que Carmen Barbieri estaba abierta a hacer todo tipo de confesiones sobre su historial sentimental, Evangelina Anderson le preguntó si usa o utilizó en algún momento aplicaciones de citas.



“Carmen, ¿es verdad que vos tenés Tinder?”, le preguntó la modelo y esposa de Martín Demichelis, el director técnico de River. “Lo tuve un mes. Me lo pusieron los chicos (Estefanía Berardi y Pampito)”, reveló Carmen Barbieri.

Carmen Barbieri contó su horrible experiencia en las apps de citas. Foto: captura de TV.



Sin embargo, según contó la capocómica, su experiencia en las aplicaciones de citas no fue para nada buena y, al parecer, no tiene planes de volver a recurrir a ellas para encontrar nuevamente el amor en su vida.



“Me llamaban por todos lados. No creían que era yo. No paraba de sonar el teléfono. Me arrepentí de estar ahí”, comentó una muy divertida Carmen Barbieri, con la cuota de humor que la caracteriza desde siempre.