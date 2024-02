Las mejores fotos de los invitados al cumple de 97 de Mirtha Legrand

Mirtha Legrand cumplió este viernes 97 años y, como suele suceder, lo celebró junto a más de 40 invitados, entre ellos, familiares y amigos. Como broche de oro de esta celebración, la diva tuvo un show privado de Jairo, quien la deleitó con sus grandes éxitos.

Entre las figuras más importantes invitadas por Mirtha Legrand se destacó la presencia de su hija Marcela Tinayre, su nieta Juana Viale, la visita sorpresa de Susana Giménez, el diseñador Gino Bogani, Adrián Suar, Pablo Codevilla, Claudio Cosano, el ya mencionado Jairo, entre otros.

La diva de los almuerzos decidió realizar una cena que se inició de manera puntual a las 20:30 horas en su casa de Barrio Parque. Cabe recordar que, durante horas de la tarde, grabó el programa de La noche de Mirtha que se emitirá este sábado.

Durante la jornada, la Chiqui sorprendió haciendo un muy particular pedido a sus invitados: “No quiero que traigan nada porque está todo muy caro, pero seguramente alguno va a venir con regalitos. Yo sé que es un esfuerzo y tengo de todo”.

La legendaria conductora lució un espectacular vestido azul con brillos y posó sonriente para las cámaras. Saludó a todos los presentes, con muchos seguidores que se acercaron a la puerta del domicilio y obviamente la presencia de la prensa.

En un momento de la noche, Mirtha Legrand salió a saludar a quienes se acercaron a la puerta de su casa e intercambió unas palabras con un móvil de LAM: "No hay ningún secreto. No hago lo de ‘vivir cada día como si fuera el último’. Yo vivo mi vida como si durara muchos años", se sinceró.

Las fotos del cumpleaños de Mirtha Legrand.

Y sentenció: “La verdad, chicos, lo mío, lo de Mirtha Legrand es un milagro. ¿Saben cómo se llama? Milagro. No es solo cumplir tantos años, sino estar bien, bien de cabeza, mi cerebro y bien físicamente. ¡Así que milagroso! Y esto de ustedes, acá reunidos, tambien es milagroso”.