Qué participante de Gran Hermano 2023 se ganó una casa este jueves

Esta semana, los participantes de Gran Hermano 2023 compitieron para ganarse una casa de tres ambientes. El desafío comenzó este martes, y los concursantes tuvieron que quedarse amarrados a la maqueta de una casa. Ellos se podían agachar y apoyar su cuerpo, menos la parte de la espalda. Tampoco podían cambiar de mano, arrodillarse o sentarse.

En esa posición estuvieron durante unas 8 horas y, quienes cumplieron con las reglas, pasaron a la siguiente etapa del juego este jueves: elegir una de las doscientas llaves para ver cuál abría la cerradura de la casa.

Los jugadores tuvieron que permanecer varias horas amarrados a la maqueta de la casa. Créditos: X @fefebongiorno.

Agostina Spinelli; Bautista Mascia; Juliana Scaglione, conocida como "Furia"; Zoe Bogach; Nicolás Grosman; Martín Ku; Federico Farias, alias "Manzana"; Lisandro Navarro; y Virginia Demo fueron los finalistas de esta prueba. Los concursantes iban retirando una llave del panel y tratando de abrir la puerta para ganarse la casa. Si no lograban abrirla, debían hacer la fila nuevamente para otro intento.

En medio de toda esta tensión, se definió al participante ganador de la casa. Fue Martín Ku con la llave número 83. Asimismo, Ku se convirtió en el líder de la semana, pero como no hubo Gala de Nominación, el jugador solamente gozará de los beneficios y regalos correspondientes, además de que tendrá la posibilidad de complotar junto a dos compañeros en el SUM.

Mirá cómo fue el momento en donde Martín Ku se enteró que ganó la casa

Sus compañeros festejaron junto a Martín su logro y luego el ganador contó porqué escogió esa llave: "Santi, ¿te digo cómo me salió ese número? Lo pensé ayer a la noche cuando estaba pensando en el 47. Pensé en el 47 que era Gran Hermano, cuatro y siete letras; y después, antes de dormir me dije 'bueno, voy a pensar dos números más y no me voy a enroscar más porque sino sigo pensando'. Dije '83 y 91', ¡y me salió el 83, no lo puedo creer!".

Martín Ku junto a su novia Marisol. Créditos: captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina.

Minutos después de conocer al ganador del desafío, Big Brother los puso a prueba de nuevo con "El Congelado", y Martín se llevó otra sorpresa con el ingreso de su novia, Marisol, quien se mostró muy feliz por su pareja al haber ganado la casa. Más tarde, entraron Coy, hermana de "Furia"; y Aixa, mamá de Zoe.