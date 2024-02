"¿Dónde está la igualdad?": Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, ingresó a un baño de hombres y salió indignado

Desde que nacieron las gemelas de Daniela Celis y Thiago Medina, Aimé y Laia, los exparticipantes de Gran Hermano 2022 le enseñan a sus seguidores de las redes sociales cómo es su día a día siendo padres. Daniela se ha mostrado muy feliz desde el primer momento en que anunció su embarazo a principios de septiembre del año pasado; y ahora que nacieron, precisamente el lunes 29 de enero, todo es felicidad para ella y Medina.

Recientemente, la influencer compartió con todos sus seguidores de Instagram (@Danielacelis01) el corte de pelo que le realizaron a sus hijas. Además, guardó los mechoncitos de ellas en unas bolsitas para tener de recuerdo.

Las bebés nacieron el lunes 29 de enero. Créditos: Instagram Danielacelis01.

Pero no todo es color rosa. Este jueves Thiago Medina realizó una fuerte queja en Instagram (@Thi4ago_km) luego de haber salido de un baño público de hombres.

Estos fueron los videos que compartieron Daniela y Thiago en sus redes por la situación que vivieron con sus bebés en un baño público de hombres

"Ahí está. Tenemos que ingeniarnos cómo cambiar los pañales porque...", comienza diciendo Celis en un video donde se puede ver a Thiago cambiando los pañales de sus hijas, y en ese momento Medina expresa totalmente indignado la razón por la cuál tuvieron que cambiar los pañales en el auto: "No hay cambiadores en el baño de los hombres".

"El papá está indignado porque no hay cambiadores de bebés en los baños de los hombres. Muy buen punto. ¿Por qué suele haber en los baños de mujeres solamente? ¿O los baños con prioridad?", agrega Daniela.

Los flameantes papás. Créditos: Instagram Danielacelis01.

Después de ese video, el exjugador de Gran Hermano comentó lo que sucedió y se mostró muy enojado por la situación: "Hola, gente, ¿cómo andan? Vengo a hacer este video, más que nada, porque la verdad que me molestó mucho porque hoy fui a cambiar a las bebas y no había cambiador de bebés en el baño de hombres. ¿Por qué no hay cambiadores?