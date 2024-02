Moria Casán opinó sobre Roberto Pettinato y Fernanda Iglesias: "Me parecieron dos..."

En las últimas horas, Moria Casán se sumó a opinar sobre Roberto Pettinato y Fernanda Iglesias, los protagonistas de un tema muy grave que se remonta a los años de Duro de domar, el ciclo que el músico condujo con mucho éxito durante varias temporadas.

Hace años que varias de las mujeres que trabajaron con Roberto Pettinato señalan que el conductor las acosaba. Y, esta semana, Fernanda Iglesias nuevamente aseguró que el músico la manoseaba en el camarín y que le “tocaba la vagina como una violación”.

Si bien no se metió en este asunto tan sensible del que no fue testigo, Moria Casán sí dio cuenta de la mala impresión que le quedó de una visita al programa. En diálogo con Marina Calabró en Radio El Observador, la One contó lo que vio y vivió en aquella oportunidad en el piso.

Antes que nada, la jurado del Bailando indicó que fue completamente ninguneada tanto por el animador como por Fernanda Iglesias, a quien, para colmo, conocía. “En esa época de Pettinato en la que tenía a todas esas mujeres alrededor yo fui y él no me saludó”, lanzó.

Moria Casán recordó lo mal que la trató Roberto Pettinato en su visita a Duro de domar.

Y Moria siguió: “Si alguien te va a recibir, te saluda, pero estaba en un estado poco amable porque si vas al programa de un señor que es el conductor y te vas a quedar todo el programa me parece que… me miraba, no te digo con desprecio, pero como diciendo ‘¿quién sos?’”.

“Yo dije: ‘What??’ y Fernanda también, me miró dos o tres veces y no me saludó y yo recuerdo eso porque me parecieron dos ridículos los dos, maleducados. Digo ¿en qué lugar estarán estas dos personas? Qué poca clase”, rememoró la artista.

Roberto Pettinato volvió a ser señalado como abusador Fernanda Iglesias.

Moria contó que la actitud de Fernanda le llamó especialmente la atención ya que con la periodista había tenido trato cercano. “La conocí a Fernanda de cuando trabajaba en Clarín, vino mucho a mi casa ella e incluso venía con una hermanita de ella que era una belleza, era súper dulce y no te digo jugar con ella, pero cuando hacíamos notas extensas…”.

Y la diva insistió en lo mal que fue tratada en Duro de domar. “Cuando fui al programa ese que era uno de los primeros ella y él no me saludaron. Yo no pretendo que me pongan una red carpet, ni que me hagan ninguna de esas huevadas porque estoy reseteada contra todo eso y odio, pero pido un mínimo saludo, tipo educación”, dijo. Moria Casán asegura que Fernanda Iglesias no la saludó en Duro de Domar. Captura TV.

La noche en la que Moria Casán y Roberto Pettinato se cruzaron en los Martín Fierro

Sin embargo, la Casán luego comentó que tiempo después tuvo un encuentro muy distinto con Pettinato: “Después me lo encontré en los Martín Fierro, muy arriba y me vino a proponer que hiciéramos un espectáculo juntos y ya quería que fuera a donde él quisiera y le digo ‘no, papito’ y él me dijo ‘leonina calmate’ y yo le dije que mejor no hacíamos nada juntos”.

Y Moria cerró con una reflexión sobre el conductor y saxofonista de la mítica banda Sumo: “Es un tipo muy especial, lo conozco desde ese lugar, pero me llamó la atención que ese día esos dos no me saludaran”.