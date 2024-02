La expareja de Gerardo Rozín realizó una fuerte acusación contra Telefe

Carmela Bárbaro, expareja de Gerardo Rozín, estuvo invitada al piso de LAM (América). En este contexto, la periodista reveló que Telefe le robó una idea al conductor fallecido en 2022.

Todo comenzó cuando le consultaron a Bárbaro sobre la similitud entre la telenovela El primero de nosotros y una que venía escribiendo Rozín hacía varios años.

"Se llamaba Una mujer con sombrero, al principio. Estaba basada en la historia de la mamá, es algo que escribió cuando estaba casado conmigo. Tengo las carpetas con los dos o tres primeros capítulos. Era una mujer que estaba separada, que tenía un novio joven, también tenía un exmarido y un hijo medio adolescente", recordó Carmela.

Carmela Bárbaro junto a Gerardo Rozín.

"Bueno, es lo mismo", le comentó Maite. "Te soy sincera El primero de nosotros no la vi, porque es un montón para mí", agregó. "Pero no termino de entender: ¿se lo pagaron a Gerardo o se lo robaron?, le preguntó la panelista. "No sé si quisiera entrar en detalles legales. No le dieron el crédito", aseguró Bárbaro.

Ahí fue donde Ángel de Brito comentó: "Presentó, se lo chorearon, y andá a reclamarle a Gardel. Trabajaba en el canal también".

"Hubo un arreglo. No voy a ser yo la que tire detalles. No tiene nada que ver conmigo, podría contar todo, pero hay barros en los que no me interesa meterme. Lo que para mí fue raro fue la oportunidad, el momento en el que salió. En su momento, cuando él había presentado el proyecto le habían dicho que era muy fuerte, que la gente no quiere ver que el protagonista se muera. Pero tenía mucho otro contenido, y también tenía que ver con lo que pasa en la vida real", finalizó.