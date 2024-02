Federico Cyrulnik: "Soy el menos gracioso de mis amigos"

Nacido bajo el signo de virgo y hermano de la actriz y conductora Jimena Cyrulnik, Federico Cyrulnik ha conseguido ser uno de los grandes standaperos del país. Con más de un millón y medio de seguidores en Instagram (@Fedecyrulnik), el comediante conquista las plataformas con su humor sobre astrología. "Los signos cuando...", comienza diciendo en cada uno de sus videos, donde muestra situaciones de la vida cotidiana adaptadas según cada signo del zodíaco.

Y aunque muchas personas se identifican con lo que dice Cyrulnik, la verdad es que él no sabe nada de astrología. "No se casi nada de signos", dice sinceramente Federico. El humorista ha sido asesorado por astrólogas por más de un año y de esta forma ha logrado ser un éxito con el contenido que publica, además de que ahora se encuentra desarrollando un espectáculo basado en ello, Stand Up Comedy Show. El standapero arribará a la Provincia de Mendoza este sábado 24 de febrero a las 22 horas con este show que promete risas de principio a fin. El mismo dará cierre a la la temporada de Humor de Verano Mendoza 2024 y se desarollará en el Teatro Mendoza (San Juan 1427. Ciudad de Mendoza).

En su más reciente espectáculo, Cyrulnik hace humor con la astrología. Créditos: captura de pantalla Facebook Fede Cyrulnik.

Si bien el humorista hace reír a miles de personas con su contenido sobre astrología, Cyrulnik lleva más de 10 años haciendo humor. Típico de Pitbull, Animal, Joven, son otros de los espectáculos que ha realizado en su carrera.

Federico Cyrulnik se prepara para presentar su show en Mendoza, pero antes conversó con MDZ Show sobre astrología, humor, su introversión y cómo le cambió la vida ser padre.

El humorista consigue miles de vistas con sus videos. Créditos: Facebook Fede Cyrulnik.

- Tus videos sobre signos hacen reír a miles de personas en las redes sociales. ¿Por qué elegiste este tema para hacer humor?

- La verdad es que no lo elegí, medio que me apreció de casualidad cuando hace cinco años me entrevistaron unas astrólogas y quedamos con ellas en hacer un video para probar en las redes sociales cómo funcionaba y bueno, fue tan exitoso que seguimos haciendo videos como por un año. Ellas me asesoraban. Yo no soy astrólogo, no se casi nada de signos. Y lo que empecé a hacer después fue aprovechar los perfiles de cada signo, los estereotipos, y empezar a hacer contenido, incluso jugar con la gente que viene al show.

- ¿Qué pensás de aquellas personas que deciden resolver sus problemas echándole la culpa a los signos en vez de ir a terapia?

- Yo creo que el que no va a terapia y elige hacer terapia a través de la astrología se va a quedar con una pata floja, me parece que no va a encontrar grandes respuestas. Pero, ¿yo quién soy para decirle a la gente lo que le hace bien?. Si alguien no va al psicólogo y hace una carta astral y se siente bien, evidentemente a esa persona le sirve eso. Me parece que todo hay que comprobarlo y probarlo de manera personal. Yo nunca aconsejaría a la gente que si no está bien haga astrología, yo aconsejaría que vaya al psicólogo. Cuando una persona está muy mal de verdad, triste, tiene que buscar profesionales de la salud; y, en todo caso si una persona está bien, si tiene ganas de divertirse porque simplemente por ahí está triste o no le encuentra sentido a algunas cosas, ahí me parece que la astrología puede encontrar en vos un lugar como lo puede encontrar la pintura, el teatro, el cine o cualquier arte.

Mirá a Federico Cyrulnik hablando sobre signos

- ¿Alguna vez te hiciste la carta astral?

- Creo que no. Lo que pasa es que ni se a qué hora nací. Mi vieja me dijo "mirá, entre las 10 y 15 horas, no me acuerdo". Estamos hablando de 1982, que creo que si había relojes por ahí no estaban ni en hora. Para mí, las cartas astrales están todas pifiadas, nadie sabe a qué hora nació. Todos tenemos una fecha, pero bueno. Como los rasgos astrológicos son rasgos humanos, es muy difícil que cualquier rasgo astrológico no esté en vos. Por eso es muy difícil que alguien te diga "che, está mal mi carta astral, yo no soy así", no, todo el mundo te dice "sí, yo soy así".

- ¿Estudiaste teatro?

- Estudié teatro, hice la carrera de actuación, hice la carrera de improvisación y vengo de trabajar muchos años haciendo guion. Todo lo que tiene que ver con el humor, en términos de redes sociales y teatro, hay mucha formación; pero lo simpático es que la gente entiende más el tema astrológico que para mí es como la excusa que apareció en mi carrera para mostrar lo otro. Es más, antes hacía videos con los perros y la gente me preguntaba si era veterinario. Pero bueno, es lo mismo, me dicen "ah, ¡pero vos sos fanático de los signos!" y pasa que uno muestra sólo una forma de contenido en las redes sociales y por supuesto el imaginario de la gente solo va hasta ahí, que es recontra lógico. El standapero ha estudiado teatro, actuación, improvisación y ha dedicado varios años de su vida a realizar guiones. Créditos: captura de pantalla Facebook Fede Cyrulnik.

- ¿Por qué terminaste haciendo stand up y no seguiste los pasos de tu hermana Jimena?

- Porque mi hermana es conductora y es muy buena, y yo soy muy mal conductor.

- ¿Qué te hace pensar eso?

- Porque yo soy más antisocial. Mi hermana es re sociable, re charlatana, entradora, se interesa por hacer preguntas, entrevista gente y charla media hora; y yo me siento con alguien y si lo entrevisto le diría "¿todo bien?", y me respondería "bien, ¿vos?" y yo le diría "bien. Bueno, gracias, chau". Soy muy poco charlatán y más introvertido. A mí me gusta hacer más contenido, donde tenés cierta cantidad de minutos. A mí las redes sociales en ese tema me entraron bien, porque son contenidos cortos, muy intensos, precisos, es como mi resumen de lo que a mí me hace bien.

- Vos te definís como "introvertido" pero subirse a un escenario no es para nada fácil...

- Es porque hace poco entendí la diferencia entre introvertido y tímido. Una cosa es ser tímido, que es quien no se animaría hacer algo así; y otra cosa es ser introvertido, que es una persona que por ahí prefiere estar como hacia adentro, en términos generales, pero después puede dedicarse a hacer una actividad expresiva. De hecho, hay muchos comediantes que son introvertidos en la vida cotidiana, sólo que después no son tímidos, entonces el interés artístico los lleva a ser expresivos. De hecho, yo soy el menos gracioso de mis amigos. Si nos juntamos en una cena o almuerzo, yo voy a ser el menos gracioso de todos, el que está más callado, a un costadito sin hablar. En 2022, Federico se convirtió en padre por primera vez de una niña a la que llamó junto a su pareja "India". Créditos: captura de pantalla Facebook Fede Cyrulnik.

- Hace veinte años atrás, ¿cómo pensabas que te ibas a ver ahora, a tus cuarenta años?

- La verdad, jamás imaginé mi situación actual. Ni en mis mejores expectativas pensé que me iba a pasar lo que me está pasando. La vida me ha sorprendido para bien, muchísimo más de lo que hubiera pedido.

- ¿Te transformó ser padre?

- Sí, te transforma aunque no quieras, jaja. Al que no lo transforma, te está mintiendo. No hay forma de que no veas la vida de otra manera. Tu vida cambia para todos los lados, porque se transforma en algo nuevo. Además cada padre y madre son distintos, entonces tiene que ver con tu familia, con tu forma de ser, de adaptarte a lo nuevo, de aprovechar las circunstancias de la vida, lo que te sucede alrededor. Es un planeta que no conocías, hasta que no llegas, no sabés. A mí me parece que está buenísimo. Este sábado, el comediante presentará en Mendoza "Stand Up Comedy Show". Créditos: captura de pantalla Facebook Fede Cyrulnik.

- ¿Has cumplido las metas que tenías propuestas? ¿O creés que te quedan asuntos pendientes?

- Me quedan un montón, porque aparte yo voy todo el tiempo agregando asuntos pendientes, es mi manera de vivir. Para mí, siempre hay que tener objetivos, toda la vida. A los ochenta, noventa y cien años tenés que tener objetivos.

- Ya has venido a la provincia y conoces al público mendocino. Para vos ¿de qué signo es Mendoza y por qué?

- Para mí, es de Virgo y Tauro por el vinito; las bodegas; la Arístides, ir a tomar algo ahí; ir a Penitentes a la nieve, a comer calentito; me parece que tiene mucho de tauro. También tiene mucho de Sagitario, para la gente que viaja y le gusta la aventura.