Famosa hizo una revelación súper íntima sobre El Polaco: qué dirá Barby Silenzi

Hace unos días El Polaco volvió al centro de la polémica al revelar que pasaría una noche con Noelia Marzol, lo que generó un nuevo cruce con su actual pareja Barby Silenzi.

En este contexto, Majo Martino sumó información al respecto en Mañanísima (El Trece) sobre cómo se encuentra la pareja tras las últimas controversias del cantante.

Según relató la panelista, los vio en el gimnasio super cariñosos. “El profesor de gimnasia que los entrena a ellos, y me entrena a mí, me contó que Barby le hace mimitos durante la rutina y El Polaco se envalentona”, contó Martino.

Tal es el nivel de intensidad que maneja la pareja que el instructor en más de una oportunidad tuvo que pedirle al cantante que “se ponga un buzo ahí”.

Al escuchar el relato, Estefi Berardi preguntó: “El Polaco es dotado?”, a lo que Martino respondió: “Está hiper bien dotado”.

Noelia Marzol.

El comentario de El Polaco sobre Noelia Marzol que despertó la furia de Barby Silenzi

De invitado al programa de streaming Rumis, El Polaco fue consultado sobre qué mujer eligiría para pasar su última noche. Su respuesta fue Noelia Marzol.

Tras las repercusiones de sus declaraciones, Barby salió a responder: “Me pareció recontra desubicado que conteste eso. Yo no lo hubiera dicho, contestaría otra cosa que no lo ofenda a él. Igualmente era un juego, pero la verdad no me gustó", admitió la bailarina en una entrevista con el sitio Primicias Ya.