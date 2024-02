Escándalo en Gran Hermano: piden la expulsión de un participante

Gran Hermano continúa con peleas y conflictos a la orden del día. En las últimas horas se viralizaron en las redes sociales imágenes que generaron opiniones encontradas y un debate despertó un gran debate.

El protagonista del video es Manzana, quien quiso hacerle una broma de muy mal gusto a Furia escupiendo el recipiente donde estaba comiendo pochoclos. A raíz de esto, los seguidores del ciclo denunciaron "una clara situación de acoso" y pidieron que "la producción expulse a Manzana o que se le aplique algún tipo de sanción".

Si bien en el programa de este miércoles no se hizo ningún comentario sobre lo sucedido, dos panelistas sí se expresaron al respecto. Uno de ellos fue Gastón Trezeguet quien se mostró indignado. "Acá viendo la prueba de la casa pero no puedo contarme lo indignado que estoy con el escupitajo de Manzana no puedo dejar de pensar en eso", aseguró.

"Manzana no escupió comida ni pochoclos , cuando ves el video original de otra cámara se nota que escupe el piso, igualmente roñoso pero no se metió con la comida", agregó para aclarar.

Por su parte, Laura Ubfal, comentó: "Revisaron las cámaras y escupe el suelo..no el pochoclo...igual un asco".