Internaron de urgencia a Camila Perissé y trasciende el peor diagnóstico

Tras algunos graves problemas de salud que enfrentó Camila Perissé el año pasado, en estas últimas horas trascendió que la actriz debió enfrentar una internación de urgencia y trascendió un duro pronóstico sobre su salud.

El periodista Juan Etchegoyen reveló detalles sobre la salud de Camila Perissé en Mitre Live, y tras consultar con el marido y el abogado de la artista habló del preocupante cuadro que transita en su internación. “Quiero arrancar el programa con algo que me acaban de informar, obviamente está súper chequeado, por eso me atrevo a contarlo. Acaba de ser internada Camila Perissé. Su marido me pide por favor que dé a conocer la situación, sino no lo diría. El cuadro de Camila empeoró, le diagnosticaron una neumonía terminal y está con respiración artificial”, contó el periodista.

Camila Perissé enfrenta un duro momento de salud. Foto: Archivo.

Luego, Etchegoyen agregó sobre la salud de Perissé: “Me contaban que empezó a levantar temperatura y la trasladaron al hospital Español. El panorama es oscuro”.

Además, el especialista en espectáculos dialogó con Matías Garcete Suárez, abogado de Camila Perissé, quien remarcó sobre la salud de su representada: “Como vos recién lo decías, Camila está internada y este es de verdad el peor momento. El cuadro se agravó por una neumonía que se agarró en el lugar donde estaba siendo cuidada. Está con asistencia respiratoria y el cuadro es terminal, literal. Le dieron horas de vida. Se calcula que su muerte es inminente”..

Finalmente, el letrado sumó: “La situación es muy triste, estamos hablando de una persona que tiene además en lo económico muchos problemas. Ella cobra la jubilación mínima que son 110 mil pesos y más allá de esto hablamos también de una figura del espectáculo que está viviendo sus últimas horas sola con su marido”.

A su vez, para quienes quieran ayudar a Camila Perissé en su difícil momento de salud, compartieron detalles de la cuenta en la que se puede aportar: BANCO NACION CAJA DE AHORRO C .B .U 0110350030035030866347